أسعار الحديد اليوم 21-3-2023.. وشكاوى من نقص المعروض وارتفاع التكلفة للمستهلك

مازالت أسعار الحديد اليوم في مصر تواصل مستوياتها المرتفعه والأعلي تاريخيا في تعاملات سوق مواد البناء الثلاثاء 21-3-2023 ، بالتزامن مع هبوط حاد في المعروض بالاسواق وركود الطلب أيضاً مع توقف بعض المصانع عن التسليمات وشكاوي من نقص المواد الخام في بعض المصانع ما تسبب في ارتفاعات في المعدن.

ووفقاً لمصادر في غرفة مواد البناء لـ “المال” ان هناك عدد من التحديات تواجه قطاع حديد التسليح ابرزها ارتفاع خامات الأنتاج مؤخراً ، بالتزامن مع صعود سعر الدولار في البنوك والسوق الموازية ، بالاضافة إلى ان بعض التجار بدأت في رفع الأسعار على عكس المعتاد ، فيما يتراوح سعر حديد التسليح في مصر يتراوح خلال تعاملات الاسبوع الجاري ما بين 28500 – 32135 جنيه للطن تسليم أرض المصنع ، ولكن السعر النهائي للمستهلك مختلف

الحديد

وتنشر “المال”، في التقرير التالي أسعار الحديد اليوم في مصر مصر السبت 18 مارس 2023

سعر حديد عز اليوم

مازال مصنع حديد عز هو الاكثر مبيعا وطلباً في السوق المصري ليسجل الطن نحو 32135 جنيهًا خلال مارس الجاري غير شامل تكلفة النقل ”النولون” للمستهلك النهائي وهو الأعلى إنتاجية بالسوق

سعر حديد السويس اليوم

ولم تتغير أسعار الحديد في مصر بمصنع السويس اليوم بعد الزيادة الأخيرة خلال الاسبوع الجاري لتسجل نحو 32050 جنيهًا تسليم أرض المصنع.

سعر حديد بشاي للصلب

وشهد سعر الحديد لدي مصنع بشاي للصلب أعلي مستوي في مصر بعد ابلاغ المصنع للتجار بالزيادة شفهيا ليبلغ الطن نحو 35000 جنيه للطن تسليم أرض المصنع.

سعر حديد المصريين

وأستقر أيضاً سعر مصنع حديد المصريين ليبلغ نحو 32050 جنيهًا للطن تسليم أرض المصنع غير شامل نولون النقل للمستهلك.

سعر حديد الجارحي اليوم

فيما لم يتغير سعر الحديد في مصنع الجارحي ثبات عند مستوياته عند 28500 جنيه للطن تسليم أرض المصنع، وهو أحد المصانع المتكاملة بالسوق.

سعر حديد المراكبي للصلب

وشهدت أسعار الحديد اليوم في مصر لدى مصنع حديد المراكبي للصلب استقرار عند نحو 28500 ألف جنيه للطن غير شامل التكلفة النهائية للمستهلك.