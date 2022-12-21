أسعار الحديد اليوم 21-12-2022.. والطن يتجاوز 29 ألف جنيه قبل اجتماع البنك المركزي

ارتفاعات جنونية شهدتها أسعار الحديد اليوم في مصر 21-12-2022 ،ليسجل الطن أعلي مستوي له في تاريخه بعد ان تجاوز حاجز 29 ألف جنيه للطن للمستهلك ، بالتزامن مع انخفاض المعروض من الحديد وارتفاع الطلب من جانب البعض تخوفاً من زيادات جديدة ، وانتظار البعض لاجتماعات البنك المركزي غداً.

وقال محب شفيق احد تجار مواد البناء ، أن التسليمات من شركات انتاج حديد التسليح ضعيفة ما تسبب في انخفاض المعروض أدي إلي ارتفاع السعر النهائي ، موضحاً ان سعر طن حديد التسليح اليوم يتراوح ما بين 20300 إلى 23450 جنيه للطن تسليم أرض المصنع غير شامل التكلفة النهائية للمستهلك ، متوقعا امكانية ارتفاع الطن بشكل أكبر.

سعر الحديد

وتقوم “المال” في التقرير التالي برصد أسعار الحديد اليوم في مصر الأربعاء 21-12-2022 :-

سعر حديد عز اليوم

وأستقر سعر مصنع حديد عز عند مستويات هي الأعلي في مصر ليبلغ نحو 23450 جنيها للطن غير شامل تكلفة النقل ” النولون” للمستهلك النهائي وهو الأعلى انتاجية بالسوق

سعر حديد بشاي للصلب

وتوقع شفيق إعلان مصنع بشاي للصلب زيادة جديدة خلال اليوم او غداً فيما يسجل الطن نحو 21100 جنيه للطن تسليم أرض المصنع.

سعر حديد السويس اليوم

وأشار إلى استقرار أسعار الحديد في مصر لدي مصنع السويس خلال التعاملات الأسبوعية عند نحو 23350 جنيها تسليم أرض المصنع.

سعر حديد المصريين

ولم يتغير سعر مصنع حديد المصريين ليبلغ نحو 23350 جنيها للطن تسليم أرض المصنع غير شامل نولون النقل للمستهلك.

سعر حديد المراكبي للصلب

وواصل سعر حديد المراكبي للصلب نفس مستوياته للأسبوع الماضي ليبلغ نحو 20330 جنيها للطن غير شامل التكلفة النهائية للمستهلك.

سعر حديد الجارحي اليوم

وأستقر اليوم سعر الحديد في مصنع الجارحي ، ليسجل 21100 جنيه للطن تسليم أرض المصنع ، فيما يعد أحد المصانع المتكاملة بالسوق.

سعر حديد العشري

وأوضح محب أن سعر الحديد اليوم في مصر استقر أيضاً في مصنع حديد العشري للصلب خلال التعاملات الأسبوعية 20300 ألف جنيه للطن تسليم أرض المصنع.