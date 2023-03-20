أسعار الحديد اليوم 20-3-2023 بعد إعلان حديد عز زيادة 2850 جنيها للطن

ارتفعت أسعار الحديد اليوم في مصر الأثنين 20-3-2023 بواقع 2850 جنيها لدي شركة حديد عز تم تطبيقها من اليوم ، في ثاني زيادة للشركة خلال شهر مارس الجاري.

وقال أحمد الزيني رئيس شعبة مواد البناء باتحاد الغرف التجارية ، إن مصنع حديد عز قام بإخطار وكلائه بما يفيد بارتفاع سعر حديد التسليح في مصر الخاصة بها لشهر مارس ، ليسجل طن الحديد في حديد عز 32135 جنيه تسليم أرض مصنع ، بدلا من 29285 جنيها مطلع شهر مارس الجاري .

وأضاف الزيني في تصريحات ، لـ”المال” ، أن الزيادة الجديدة هي الاكبر من جانب مصانع الحديد خلال شهر مارس الجاري بعد إعلان زيادة مطلع الشهر الجاري بواقع 2300 جنيه للطن

يذكر أن أسعار الحديد اليوم في مصر باختلاف الشركات المصنِّعة له بحسب الجودة التي تنتجها الشركة، وهذا الاختلاف خاضع حسب اسم الشركة المنتِجة للحديد، كما أن الأسعار المعلنة من مصانع الحديد هي تسليم أرض مصنع، وترتفع عند التجار بمقدار 200- 300 جنيه.

وتوقع رئيس شعبة مواد البناء امكانية وصول سعر طن الحديد وفقا للأسعار المعلنة لدى مصنع حديد عنتر للمستهلك بسعر 33 ألف جنيه شاملًا النولون الخاص بنقل البضاعة من المصنع ، وقد يتغير السعر للمحافظات الحدودية والصعيد ويصبح أعلى بنحو 100 جنيه

من جانبه كشف مصدر مسئول في غرفة الصناعات المعدنية باتحاد الصناعات ، إلى أن مبيعات الحديد تشهد هبوطا منذ أشهر مما يزيد ويعمق من جراح التجار ويزيد من أعبائها ويضغط على حركة البيع والشراء خلال الفترة الحالية.

وقام منذ قليل مصنع عنتر ستيل للصلب بزيادة الطن بنحو 3000 جنيها ، ومن المتوقع قيام بعض الشركات بتغيير أسعارها تباعا

يذكر ان كافة مصانع حديد التسليح في مصر يصل اجمالى انتاجها الى حوالى 7.9 مليون طن من حديد التسليح، وحوالى 4.5 مليون طن من البليت، بينما تستورد 3.5 مليون طن بليت، بحسب بيانات غرفة الصناعات المعدنية التابعة لاتحاد الصناعات المصرية