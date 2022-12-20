أسعار الحديد اليوم 20-12-2022 قبل اجتماع «البنك المركزي» والطن عند أعلى سعر له

ترقب من جانب المصانع اجتماعات البنك المركزي، ما قد يكون له تأثير وسط استقرار أسعار الحديد اليوم الثلاثاء 20-12-2022 عند أعلى مستوى لها في العام، بعد قفزات بلغت نحو 2000 جنيه للطن في بعض مصانع حديد التسليح على مستوى الجمهورية، مطلع الأسبوع الحالي.

وعلمت “المال” من عدد من تجار مواد البناء أن سعر طن حديد التسليح يسجل للمستهلك نحو 28 ألف جنيه، فيما تتراجع مستويات العرض والطلب على مستوى الجمهورية، بالتزامن مع تراوح سعر الطن في مصر ما بين 20300 و21500 جنيه تسليم أرض المصنع غير شامل تكلفة النقل.

سعر الحديد

أسعار الحديد في مصر

وتنشر “المال” في التقرير التالي أسعار الحديد اليوم في مصر الثلاثاء 20-12-2022:

سعر حديد عز اليوم

واستقر سعر حديد عز، الذي يسجل أعلى مستوى لحديد التسليح في مصر ليبلغ 21450 جنيهًا للطن غير شامل تكلفة النقل ”النولون” للمستهلك النهائي، وهو الأعلى إنتاجية في مصر والشرق الأوسط.

سعر حديد بشاي للصلب

ولم يتغير سعر حديد تسليح مصنع بشاي للصلب، البالغ نحو 21300 جنيه للطن تسليم أرض المصنع.

سعر حديد السويس اليوم

ولم تتغير مستويات حديد التسليح لدى مصنع السويس للصلب بعد قفزة، مطلع الأسبوع الحالي، ليبلغ الطن اليوم 21350 جنيهًا تسليم أرض المصنع.

سعر حديد المصريين

كما شهدت أسعار حديد المصريين ثباتًا، مساء اليوم، ليبلغ نحو 21350 جنيهًا تسليم أرض المصنع غير شامل نولون النقل للمستهلك.

سعر حديد المراكبي للصلب

وواصل مصنع المراكبي للصلب استقراره على مدار اليوم، فيما يسجل حاليًّا 20330 جنيهًا للطن غير شامل التكلفة النهائية للمستهلك.

سعر حديد الجارحي اليوم

واستقر مصنع حديد الجارحي عند 20400 جنيه للطن تسليم أرض المصنع، وهو أحد المصانع المتكاملة بالسوق.

سعر حديد الجيوشي للصلب

أما عن سعر الحديد الأقل في مصر فكان من نصيب مصنع حديد الجيوشي للصلب ليسجل نحو 20300 جنيه للطن تسليم أرض مصنع، وهو الأقل في مصر.

سعر حديد العشري

واستقر أيضًا أسعار الحديد اليوم في مصنع العشري ليبلغ، خلال تداولاته، اليوم، 20300 جنيه للطن تسليم أرض المصنع.

وبلغ إجمالي إنتاج مصر من حديد التسليح نحو 10.2 مليون طن شاملًا كل مصانع الحديد، وفقًا لمنظمة الصلب العالمية “World steel”.