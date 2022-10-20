أسعار الحديد اليوم 20-10-2022.. والأسواق تترقب نتائج المؤتمر الاقتصادي

تنتظر السوق المحلية إعلان المصانع عن سعر البيع الجديد خلال شهر نوفمبر المقبل ، في الوقت الذي واصلت فيه أسعار الحديد اليوم الخميس 20-10–2022 استقرارها بالأسواق المصرية ، وسط توقعات بالثبات أو الانخفاض خلال نوفمبر المقبل على خلفية تراجع سعر الخامات عالميا ” البليت” والخردة.

وتترقب الصناعة بشكل عام نتائج المؤتمر الاقتصادي الذي تعتزم الحكومة عقده الأسبوع المقبل لمناقشة مطالب تشجيع الصناعة الوطنية ، في الوقت الذي يعاني فيه الجميع من الكساد ، ليتراوح سعر طن حديد التسليح في مصر ما بين 17400-17900 جنيه تسليم أرض المصنع غير شامل تكلفة النقل .

سعر الحديد اليوم

أسعار الحديد في مصر

وينشر موقع “المال” أسعار الحديد اليوم في مصر الخميس 20-10-2022

سعر حديد عز اليوم

استقر سعر مصنع حديد عز لصنف حديد التسليح ، ليصل إلى 17670 جنيهًا للطن تسليم أرض المصنع ، ويعد عز صاحب الطاقة الإنتاجية الأكبر في مصر.

سعر حديد السويس للصلب

فيما بلغ سعر حديد التسليح لدي مصنع حديد السويس للصلب مستوي مرتفعا ، ليسجل نحو 17550 جنيها للطن تسليم أرض مصنع.

سعر حديد المصريين

وشهدت أسعار الحديد اليوم بمصنع حديد المصريين للأسبوع الرابع ، ليسجل سعر الطن نحو 17550 جنيهًا.

سعر حديد الجارحي اليوم

كما استقر مصنع حديد الجارحي بشكل متواصل عند مستوي نحو 17550 جنيها تسليم أرض مصنع وهو الأقل سعرا في مصر.

سعر حديد بشاي للصلب

وشهدت أسعار مصنع حديد بشاي للصلب ثباتا مستمرا عند أعلي سعر في مصر ، ليسجل نحو 17900 ألف جنيه للطن تسليم أرض المصنع في مصر.

سعر حديد المراكبي اليوم

ولم يتغير سعر مصنع حديد المراكبي طوال الشهر الجاري، فقد بلغ سعر المصنع نحو 17500 ألف جنيه للطن تسليم أرض المصنع .

سعر حديد العشري للصلب

وأعلن مصنع حديد العشري للصلب استمرار أسعاره، ليسجل الطن نحو 17400 ألف جنيه تسليم أرض مصنع

وتنتج مصر حوالي 7.9 مليون طن من حديد التسليح، وحوالي 4.5 مليون طن بليت، بينما تستورد 3.5 مليون طن بليت، بحسب بيانات غرفة الصناعات المعدنية.