أسعار الحديد اليوم 19-9-2022.. طن بشاي للصلب يسجل 17900 جنيه

واصلت أسعار الحديد اليوم الاثنين 19-9-2022 بالأسواق المحلية مستوياتها الحالية خلال الأسبوع الحالي، وسط انتظار الجميع وترقب من المتعاملين والتجار لإمكانية تغير السعر على خلفية اجتماع الفيدرالى الأمريكي والبنك المركزي المصري الأسبوع الحالي، حول سعر الفائدة ومدي تأثيره على الأسواق المحلية.

وقد تشهد السوق ثباتًا أو ارتفاعًا خلال الأسبوع الحالي على خلفية قرارات المركزي وتحرك سعر الدولار أمام الجنيه، ما يرفع تكلفة الإنتاج، فيما يسجل متوسط أسعار الحديد اليوم ما بين 17500 الى 17900 جنيه للطن تسليم أرض المصنع عقب الارتفاع الأخير، وسط رواج في المبيعات بشكل طفيف.

سعر طن الحديد في مصر

وترصد المال في التقرير التالي سعر الحديد اليوم في مصر الاثنين 19-9-2022 :-

سعر حديد عز اليوم

ولا يزال سعر حديد عز اليوم عند مستوياته السابقة ليسجل نحو 17670 جنيها للطن غير شامل تكلفة النقل ” النولون” للمستهلك النهائي وهي الاعلي انتاجا والاكبر في مصر.

سعر حديد السويس اليوم

ولم تشهد أسعار حديد السويس اليوم الاثنين اي تغير خلال التعاملات الاسبوعية ليبلغ الطن نحو 17570 جنيها للطن تسليم ارض المصنع.

سعر حديد المصريين

كما تأثر مصنع حديد المصريين بثبات باقي المصانع ليبلغ نحو 17570 جنيها للطن تسليم ارض المصنع غير شامل نولون النقل للمستهلك النهائي

سعر حديد الجارحي اليوم

وواصل مصنع حديد الجارحي مستوياته لحديد التسليح في مصر ، وبلغ سعر حديد الجارحي نحو 17550 جنيها للطن تسليم ارض المصنع وهو اقل سعر في مصر.

سعر حديد بشاي للصلب

وأستقر ايضا سعر الحديد اليوم الاعلي في مصر لدي حديد بشاي للصلب ليبلغ 17900 جنيها للطن تسليم ارض النصنع

سعر حديد المراكبي للصلب

فيما شهد حديد المراكبي للصلب ثبات ملحوظ في التعاملات اليومية ليبلغ نحو 17550 جنيها للطن غير شامل التكلفة النهائية للمستهلك

سعر حديد الجيوشي للصلب

وثبت سعر حديد الجيوشي للصلب ليسجل نحو 17500 جنيها للطن تسليم ارض مصنع ، فيما يعاني بعض المصانع من نقص في استيراد البليت ما ساهم في قلة انتاج مصانع الدرفلة مؤخرا داخل السوق المحلي.