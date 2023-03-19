أسعار الحديد اليوم 19-3-2023 .. الطن يسجل 28500-29500 جنيه بالمصنع وضبابية بالأسواق

ثبات وضبابية في أسواق مواد البناء على خلفية زيادات في أسعار الحديد اليوم في مصر الاحد 19 مارس 2023 وسط شكاوي البعض من انخفاض المعروض من حديد التسليح بالأسواق بالتزامن مع استقرارها عند اعلى مستوياتها على مدار تاريخها واقترابها من 40 الف جنيه للمستهلك مقارنة بالأسعار التى يعلنها المصانع لبيع الطن بالمصنع.

وتشهد الاسواق وجود فجوة بين سعر البيع تسليم ارض المصنع مقارنة بسعر البيع للمستهلك ، حيث يتراوح سعر الطن في مصر ما بين 28500-29500 جنيه تسليم أرض المصنع غير شامل تكلفة النقل ، فيما يوضح البعض ان هناك هبوط في الطاقة الانتاجية لبعض المصانع.

سعر الحديد اليوم

أسعار الحديد في مصر

وتنشر “المال” في التقرير التالي أسعار الحديد اليوم في مصر الاحد 19-3–2023 :-

سعر حديد عز اليوم

لازال البعض يترقب اى تغيرات في سعر حديد عز بعد استقراره خلال الاسبوع الجاري عند مستوي 29285 جنيها للطن غير شامل تكلفة النقل ” النولون” للمستهلك النهائي وهو الأعلى انتاجية في مصر والشرق الأوسط.

سعر حديد عنتر ستيل

وسجل سعر الحديد اليوم اعلى سعرا في مصر بعد اعلان مصنع عنتر ستيل عن تداوله اليوم عند مستويات 29500 جنيه للطن تسليم أرض المصنع .

سعر حديد السويس اليوم

وواصل مصنع السويس للصلب مستوياته في الأسواق اليوم ليباع بنحو 29200 جنيه للطن تسليم أرض المصنع.

سعر حديد بشاي للصلب

وقال البعض ان سعر طن الحديد الخاص بمصنع حديد بشاي للصلب يباع للمستهلك اليوم بما يصل الى 36 الف جنيه للطن ، فيما يعلن المصنع ان سعر البيع يسجل نحو 29000 جنيه للطن تسليم أرض المصنع .

سعر حديد المصريين

ولم يعلن مصنع المصريين عن اى تغيرات في مستوياته بعد اخر زياده له ليسجل الطن 29200 جنيها للطن تسليم أرض المصنع غير شامل نولون النقل للمستهلك.

سعر حديد المراكبي للصلب

وشهد سعر مصنع المراكبي للصلب ثبات متواصل فيما بلغ حالياً 28500 جنيها للطن غير شامل التكلفة النهائية للمستهلك.

سعر حديد الجارحي اليوم

كما استقر صباح اليوم سعر مصنع حديد الجارحي في السوق المحلي ليبلغ 28500 الف جنيه للطن للتجار ، وهو أحد المصانع المتكاملة بالسوق.

ويصل اجمالي انتاج مصر من حديد التسليح نحو 10.2 مليون طن شامل كافة مصانع الحديد وفقاً لمنظمة الصلب العالمية World steel