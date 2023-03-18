أسعار الحديد اليوم 18-3-2023 .. حديد عز يسجل 29285 جنيهاً للطن أرض مصنع

أكد عدد من غرفة مواد البناء ، على ارتفاعات في أسعار الحديد اليوم في مصر السبت 18 مارس 2023 على خلفية تراجع إنتاج بعض المصانع بالتزامن مع صعوبة تسليمات بعض الشركات للوكلاء والتجار ، ما تسبب في زيادات تاريخية وغير مسبوقة في سعر حديد التسليح وتجاوزه 35 ألف جنيه.

وأضافت المصادر لـ “المال” أن هناك انخفاضا أيضاً في الطلب مع صعوبة في الحصول على تراخيص البناء مع عدم إقرار تعديلات قانون التصالح في مخالفات البناء ، كما أن سعر حديد التسليح في مصر يتراوح خلال تعاملات الأسبوع الجاري ما بين 27500 – 29500 جنيه للطن تسليم أرض المصنع ، ولكن السعر النهائي للمستهلك مختلف

سعر الحديد اليوم

وتنشر “المال”، في التقرير التالي أسعار الحديد اليوم في مصر مصر السبت 18 مارس 2023

سعر حديد عز اليوم

مازال مصنع حديد عز هو الاكثر مبيعا وطلباً في السوق المصري ليسجل الطن نحو 29285 جنيهًا يناير الماضي وهو نفس السعر على مدار الشهر الجاري غير شامل تكلفة النقل ”النولون” للمستهلك النهائي وهو الأعلى إنتاجية بالسوق

سعر حديد السويس اليوم

وأستقرت أسعار الحديد في مصر بمصنع السويس، خلال التعاملات الأسبوعية، لتسجل نحو 29200 جنيهًا تسليم أرض المصنع.

سعر حديد بشاي للصلب

وسجل سعر الحديد لدي مصنع بشاي للصلب أعلي مستوي في مصر بعد تحركه بواقع 500 جنيهاً ليبلغ الطن نحو 29000 جنيه للطن تسليم أرض المصنع.

سعر حديد المصريين

وشهد سعر مصنع حديد المصريين ثبات متواصل في الأسواق ليبلغ نحو 29200 جنيهًا للطن تسليم أرض المصنع غير شامل نولون النقل للمستهلك.

سعر حديد الجارحي اليوم

كما شهد مصنع الجارحي ثبات أسعاره عند 27500 جنيه للطن تسليم أرض المصنع، فيما يعد أحد المصانع المتكاملة بالسوق.

سعر حديد المراكبي للصلب

كما سجلت أسعار الحديد اليوم في مصر لدى مصنع حديد المراكبي للصلب نحو 28500 ألف جنيه للطن غير شامل التكلفة النهائية للمستهلك.

سعر حديد عنتر ستيل

سجل سعر طن حديد عنتر ستيل استقرار عند مستويات 29500 جنيهاً للطن تسليم ارض مصنع في مصر