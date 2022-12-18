أسعار الحديد اليوم 18-12-2022.. والسويس للصلب يرفع الطن 2000 جنيه

اعلن مصنع السويس للصلب عن زيادة جديدة في أسعار الحديد اليوم في مصر تطبق اليوم الاحد 18-12-2022 للزيادة الثالثة على التوالي خلال ديسمبر الجاري على التوالي بواقع 2000 جنيه للطن ، وفقا لما اعلنه المصنع منذ قليل .

وقال محب شفيق عضو شعبة مواد البناء باتحاد الغرف التجارية ، في تصريحات ل” المال” إن شركة السويس للصلب قامت بارسال اخطار لوكلائها بزيادة سعر حديد التسليح في مصر الخاصة بها لشهر ديسمبر ، ليسجل سعر طن الحديد نحو 23350 جنيه تسليم أرض مصنع.

سعر الحديد اليوم

واضاف شفيق ان السويس لحقت بشركة حديد عز التى اعلنت عن زيادة كبيرة امس ، موضحا أن سعر طن الحديد للمحافظات الحدودية والصعيد ويصبح أعلى بنحو 100 جنيه.

واوضح عضو شعبة مواد البناء ان السويس قامت بالزيادة بعد اعلان حديد المصريين للصلب بزيادة اسعارهما بواقع 2000 جنيها منذ قليل ، لافتا الى أن سعر طن حديد السويس سيصل وفقا للأسعار المعلنة لدى مصنع حديد بشاي للمستهلك بسعر 23.7 ألف جنيه شاملًا النولون الخاص بنقل البضاعة للمستهلك.

يذكر أن أن أسعار الحديد اليوم في مصر باختلاف الشركات المصنِّعة له بحسب الجودة التي تنتجها الشركة، وهذا الاختلاف خاضع حسب اسم الشركة المنتِجة للحديد، كما أن الأسعار المعلنة من مصانع الحديد هي تسليم أرض مصنع، وترتفع عند التجار بمقدار 200- 300 جنيه.

وقال مصدر مسئول في اتحاد الصناعات ، ان الزيادات الجديدة في اسعار حديد السويس تأتي للمرة الثالثة خلال ديسمبر.

واضاف ان ارتفاع أسعار الحديد اليوم في مصر لدي المصانع مجددا يرجع الى تحرك سعر الدولار امام الجنيه في البنوك ، في الوقت الذي يعاني فيه السوق من تراجع مبيعات الحديد بشكل ملحوظ منذ أشهر مما يزيد ويعمق من جراح التجار ويزيد من أعبائها ويضغط على حركة البيع والشراء خلال الفترة الحالية.

وتنتج مصر حوالى 7.9 مليون طن من حديد التسليح، وحوالى 4.5 مليون طن من البليت، بينما تستورد 3.5 مليون طن بليت، بحسب بيانات غرفة الصناعات المعدنية التابعة لاتحاد الصناعات المصرية