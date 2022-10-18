أسعار الحديد اليوم 18-10-2022.. واستقرار حديد عز



تستقر أسعار الحديد اليوم الثلاثاء 18-10-2022 بالأسواق المصرية للشهر الرابع على التوالى، تزامنا مع تذبذب الأسواق العالمية للمعادن وانخفاض سعر الخام عالميا لاقل مستوي منذ عام 2021 ، وهبوط الطلب محليا بشكل قوي ما قد ينذر بانخفاض حديد التسليح خلال الفترة المقبلة بالمصانع.

فيما تسود تخوفات لدي البعض من تحرك سعر حديد التسليح مجددا حال استمرار ارتفاع سعر الدولار امام الجنيه في البنوك المحلية ، بالتزامن مع هدوء الطلب في السوق المحلي .

فيما تسعي المصانع لتصريف منتجاتها عبر محاولات تصديريه او التوسع في التوريد للمشروعات القومية ، ويتراوح سعر حديد التسليح ما بين 17500-17900 جنيه تسليم ارض مصنع غير شامل تكلفة النقل للمستهلك.

سعر الحديد اليوم

أسعار الحديد في مصر

ويرصد موقع المال أسعار الحديد اليوم في مصر الثلاثاء 18-10-2022

سعر حديد عز اليوم

استقر سعر طن حديد عز اليوم صنف حديد التسليح ، ليصل الى 17670 جنيهًا للطن تسليم أرض مصنع ويستحوذ عز على الطاقة الانتاجية الاكبر في مصر.

سعر حديد المصريين

كما شهدت أسعار الحديد اليوم لدي حديد المصريين ثباتا ، ليسجل سعر الطن نحو 17570 جنيهًا للطن

سعر حديد الجارحي اليوم

ولم يتغير سعر مصنع حديد الجارحي في مصر بشكل متواصل ، ليبلغ نحو 17550 جنيه تسليم ارض مصنع.

سعر حديد بشاي للصلب

وواصل سعر طن الحديد لدي مصنع بشاي للصلب الاستقرار عند اعلى سعر في مصر ، ليسجل نحو 17900 الف جنيه للطن تسليم ارض مصنع في مصر.

سعر حديد السويس للصلب

وبلغت أسعار الحديد اليوم لدي سعر مصنع حديد السويس للصلب مستوي مرتفع ، ليبلغ نحو 17570 جنيه للطن تسليم ارض مصنع.

سعر حديد المراكبي اليوم

ويعد مصنع حديد المراكبي من المصانع المتكاملة ، ليبلغ سعر طن الحديد نحو 17550 الف جنيه للطن تسليم ارض مصنع .

سعر حديد العشري للصلب

واعلن مصنع حديد العشري للصلب استمرار ثبات أسعاره ، ليسجل الطن نحو 17400 ألف جنيه للطن تسليم ارض مصنع

يذكر ان مصر تنتج حوالي 7.9 مليون طن من حديد التسليح، وحوالي 4.5 مليون طن بليت، بينما تستورد 3.5 مليون طن بليت، بحسب بيانات غرفة الصناعات المعدنية