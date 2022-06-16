أسعار الحديد اليوم 16-6-2022.. وترقب للأسواق بعد رفع الفائدة الأمريكية

ترقب مستمر من جانب المتعاملين في بورصة المعادن وحديد التسليح بعد قرار الفيدرالي الامريكي رفع سعر الفائدة ، بالتزامن مع استقرار أسعار الحديد اليوم الخميس 16-6-2022 بالأسواق المحلية للاسبوع الثالث على التوالي مع توقعات بامكانية مزيد من هبوط سعر طن حديد التسليح محليا..

ولازال سعر الحديد في مصر يسجل مستويات مرتفعه مقارنة باسعاره في الربع الاول من العام الجاري ، بالتزامن مع مواصلة تدني الطلب على حديد التسليح الذي يتراوح سعره ما بين 17850 الى 18170 جنيها للطن تسليم ارض مصنع ، بالتزامن مع مطالب بضرورة الانتهاء من تعديلات قانون التصالح في البناء .

حديد التسليح

وترصد المال في التقرير التالي سعر الحديد اليوم في مصر الخميس 16-6-2022 :-

سعر حديد عز اليوم

شهد سعر حديد عز اليوم ثبات ملحوظ ، ليبلغ السعر اليوم نحو 18170 جنيها للطن غير شامل تكلفة النقل ” النولون” للمستهلك النهائي.

سعر حديد السويس اليوم

وقالوا ان أسعار الحديد اليوم في مصنع حديد السويس اليوم واصل استقراره الملحوظ خلال التعاملات الاسبوعية ليصل السعر نحو 18070 جنيها للطن تسليم ارض مصنع.

سعر حديد المصريين

ولم يتغير سعر حديد التسليح لدي مصنع حديد المصريين ليستمر في ثباته ليسجل الطن نحو 18070 جنيها تسليم ارض مصنع غير شامل نولون النقل للمستهلك النهائي

سعر حديد الجارحي

كما استقرت الاسعار لدي حديد الجارحي على مدار الاسبوع ، ليبلغ طن حديد الجارحي نحو 17850 جنيها للطن تسليم ارض مصنع

سعر حديد بشاي للصلب

وشهد سعر حديد بشاي للصلب عدم تغير في مستوياته اليوم عند نحو 18075 جنيها للطن تسليم ارض مصنع ، غير شامل قيمة النولون .

سعر حديد المراكبي للصلب

وسجل سعر حديد المراكبي للصلب استقرار للاسبوع الثالث في التعاملات اليومية ليبلغ سعر الطن عند 18050 جنيها للطن غير شامل التكلفة النهائية للمستهلك

سعر حديد العشري

استقرار متواصل ايضا لدي مصنع حديد العشري للصلب في التعاملات الاسبوعية ليبلغ نحو 18 الف جنيه للطن تسليم ارض مصنع

سعر حديد الجيوشي للصلب

فيما ثبتت أسعار الحديد اليوم في مصنع الجيوشي للصلب ليبلغ نحو 17900 جنيها للطن تسليم ارض مصنع بعد انخفاضه خلال بداية التعاملات الاسبوعية الجارية.

سعر حديد مصر ستيل

كما استقر ايضا سعر حديد مصر ستيل ثبات ايضا مثل باقي المصانع ليسجل نحو 18 الف جنيه للطن ارض مصنع