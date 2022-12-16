أسعار الحديد اليوم 16-12-2022.. الطن يتجاوز 25 ألف جنيه للمستهلك

واصلت أسعار الحديد اليوم في الأسواق المحلية 16-12-2022 عند أعلى سعر لها في تاريخها، لتحافظ مصانع حديد التسليح على مستوياتها بعد ارتفاعها الأخير، فيما يتجاوز سعر الطن في الأسواق للمستهلك نحو 25 ألف جنيه، مع تراجع الطاقة الإنتاجية وانخفاض الطلب.

يذكر أن سعر الحديد في مصر يتراوح ما بين 20300-21500 جنيه تسليم أرض المصنع غير شامل تكلفة النقل، ولكن يقفز سعر الطن للمستهلك نتيجة إضافة النولون، بالتزامن مع ركود في الطلب نتيجة اشتعال الأسعار مؤخرا في الأسواق

سعر الحديد

أسعار الحديد في مصر

وتنشر “المال” في التقرير التالي أسعار الحديد اليوم في مصر الجمعة 16-12-2022 :-

سعر حديد عز اليوم

وأستقر سعر مصنع حديد عز عند مستوي 21450 جنيها للطن غير شامل تكلفة النقل ” النولون” للمستهلك النهائي وهو الأعلى انتاجية في مصر والشرق الأوسط.

سعر حديد بشاي للصلب

وواصل سعر الحديد في مصر لدي مصنع بشاي للصلب نحو 21300 جنيه للطن تسليم أرض المصنع.

سعر حديد السويس اليوم

ولم يتغير سعر حديد التسليح لدي مصنع السويس للصلب بعد قفزة مطلع الاسبوع الجاري ليبلغ الطن اليوم 21350 جنيها تسليم أرض المصنع.

سعر حديد المصريين

فيما واصلت أسعار حديد المصريين استقرارها ليسجل الطن 21350 جنيها تسليم أرض المصنع غير شامل نولون النقل للمستهلك.

سعر حديد المراكبي للصلب

كما لم يعلن مصنع المراكبي عن أسعار مختلفه فيما يبلغ حالياً 20330 جنيها للطن غير شامل التكلفة النهائية للمستهلك.

سعر حديد الجارحي اليوم

كما واصل مصنع حديد الجارحي مستوياته عند 20400 جنيه للطن تسليم أرض المصنع ، وهو أحد المصانع المتكاملة بالسوق.

سعر حديد العشري

وأستقر أيضاً أسعار الحديد اليوم في مصنع العشري ليبلغ خلال تداولاته اليوم 20300 ألف جنيه للطن تسليم أرض المصنع.

سعر حديد الجيوشي للصلب

اما عن سعر الحديد الأقل في مصر فكان من نصيب مصنع حديد الجيوشي للصلب ليسجل نحو 20300 جنيه للطن تسليم أرض مصنع ، وهو الاقل في مصر

وبلغ اجمالي انتاج مصر من حديد التسليح نحو 10.2 مليون طن شامل كافة مصانع الحديد وفقاً لمنظمة الصلب العالمية World steel