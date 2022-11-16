أسعار الحديد اليوم 16-11-2022.. وطن المصريين يسجل 19550 جنيها

استقرت أسعار الحديد اليوم في مصر الأربعاء 16-11-2022 بشكل متواصل للأسبوع الثاني، وسط تراجع كبير في الطلب على حديد التسليح بعد صعوده بشكل هو الأعلي خلال 2022 ، وبالتزامن مع إعلان البرلمان أنه سيبدأ مناقشة قانون التصالح في مخالفات البناء خلال أيام مما قد يساهم في تحرك الطلب خلال الفترة المقبلة بالأسواق.

ووفقاً لأحمد الزيني رئيس شعبة مواد البناء بالغرفة التجارية بالقاهرة ،فإن سعر طن حديد التسليح اليوم يتراوح ما بين 19200 إلى 19650 جنيه للطن تسليم أرض المصنع غير شامل التكلفة النهائية للمستهلك ، فيما يصل الاستهلاك المحلي من منتجات الصلب إلى 8 ملايين طن في الفترة من يناير إلى أكتوبر 2022 بزيادة 13% عن نفس الفترة من عام 2021 .

سعر الحديد

وترصد “المال” في التقرير الآتي أسعار الحديد اليوم في مصر الأربعاء 16-11-2022 :-

سعر حديد عز اليوم

وأعلن مصنع حديد عز أمس أنه لا يعاني من نقص في تدبير العملة ، وأن أسعار الحديد لدي المصنع تسجل نحو 19650 جنيها للطن غير شامل تكلفة النقل ” النولون” للمستهلك النهائي وهي الأعلى سعرا في مصر.

سعر حديد السويس اليوم

فيما لم يتغير سعر الحديد في مصنع حديد السويس خلال التعاملات الأسبوعية ليبلغ الطن نحو 19550 جنيها تسليم أرض المصنع.

سعر حديد بشاي للصلب

واستقر أيضا سعر مصنع بشاي للصلب بشكل متواصل ، ليسجل 19600 جنيه للطن تسليم أرض المصنع .

سعر حديد المصريين

وشهد سعر الحديد اليوم في مصنع حديد المصريين ثباتا جديدا عند 19550 جنيها للطن تسليم أرض المصنع غير شامل نولون النقل للمستهلك.

سعر حديد المراكبي للصلب

فيما ثبتت أسعار الحديد في مصنع المراكبي للصلب في التعاملات اليومية ليبلغ نحو 19550 جنيها للطن غير شامل التكلفة النهائية للمستهلك.

سعر حديد الجارحي اليوم

أما عن أسعار الحديد اليوم في حديد الجارحي فلم تشهد أى تغير ، ليسجل 19400 جنيه للطن تسليم أرض المصنع ، فيما يعد أحد المصانع المتكاملة بالسوق.

سعر حديد الجيوشي للصلب

وحافظ مصنع حديد الجيوشي للصلب على مستوياته ليسجل نحو 19200 جنيه للطن تسليم أرض مصنع.