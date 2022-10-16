أسعار الحديد اليوم 16-10-2022.. والأسواق تترقب قرض صندوق النقد



تترقب الأسواق المحلية الإعلان عن تفاصيل توقيع مصر اتفاقا للحصول على قرض صندوق النقد والذي أعلن أنه تم الانتهاء من الاتفاق عليه ، وسط استقرار أسعار الحديد اليوم الأحد 16-10-2022 بالأسواق المصرية ، وسط توقعات بالثبات أو الارتفاع حال تحرك سعر الدولار أمام الجنيه في البنوك المحلية.

كما تستعد الصناعة المصرية لانعقاد المؤتمر الاقتصادي لمناقشة كيفية دعم وتشجيع الصناعة المحلية خلال 22 أكتوبر الجاري، وسط مطالب بضرورة تسهيل الإفراج الجمركي عن الواردات للمساهمة في خروج الاقتصاد من كبوته الحالية ، في الوقت الذي يعاني فيه الجميع من الكساد ، ليتراوح سعر طن حديد التسليح في مصر ما بين 17500-17900 جنيه تسليم ارض المصنع غير شامل تكلفة النقل .

سعر الحديد اليوم

أسعار الحديد في مصر

وينشر موقع المال أسعار الحديد اليوم في مصر الاحد 16-10-2022

سعر حديد عز اليوم

واستقر صباح اليوم سعر حديد عز لصنف حديد التسليح ليسجل 17670 جنيها تسليم ارض المصنع ، ويعد عز الطاقة الانتاجية الاكبر في مصر.

سعر حديد المصريين

وشهدت أسعار الحديد اليوم لدي مصنع حديد المصريين ثبات للشهر الرابع على التوالي ، ليبلغ سعر الطن نحو 17550 جنيهًا للطن

سعر حديد السويس للصلب

وسجل سعر حديد التسليح اليوم بمصنع حديد السويس للصلب مستوي ثابت ، ليبلغ نحو 17550 جنيه للطن تسليم ارض مصنع.

سعر حديد الجارحي اليوم

اما عن مصنع حديد الجارحي فقد واصل استقراره خلال الاسبوع ، ليسجل نحو 17550 جنيه تسليم ارض مصنع وهو الاقل سعرا في مصر.

سعر حديد بشاي للصلب

وشهدت أسعار حديد التسليح بمصنع بشاي للصلب ثبات مستمر عند اعلي سعر في مصر ، عند مستوي 17900 الف جنيه للطن تسليم ارض المصنع في مصر.

سعر حديد المراكبي اليوم

ولم يتغير سعر مصنع حديد المراكبي طوال شهر اغسطس الجاري ، فقد بلغ سعر المصنع نحو 17500 الف جنيه للطن تسليم ارض المصنع .

سعر حديد العشري للصلب

وبلغ سعر الحديد اليوم في مصنع حديد العشري للصلب نحو 17500 ألف جنيه للطن تسليم ارض مصنع



وتنتج مصر حوالي 7.9 مليون طن من حديد التسليح، وحوالي 4.5 مليون طن بليت، بينما تستورد 3.5 مليون طن بليت، بحسب بيانات غرفة الصناعات المعدنية ، فيما يتوقع ان يساهم قرض صندوق النقد في جذب مزيد من الاستثمارات وفتح حركه الاقتصاد بشكل اكبر