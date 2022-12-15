أسعار الحديد اليوم 15-12-2022.. والمصريين يسجل 21350 جنيها للطن

ثبات جديد تشهده أسعار الحديد اليوم الخميس 15-12-2022 عند أعلى مستوى لها في العام الجاري بعد قفزات بلغت نحو 1000 جنيه للطن في بعض مصانع حديد التسليح على مستوي الجمهورية، فيما يقترب سعر الطن في الأسواق للمستهلك من نحو 24 ألف جنيه مع انخفاض المعروض والطلب في الأسواق.

وكشف عدد من تجار مواد البناء لـ”المال” عن أن هناك ترقبا من مصانع حديد التسليح لحركة الدولار أمام الجنيه، بالإضافة إلى مستويات العرض والطلب على مستوى الجمهورية، بالتزامن مع ركود في الطلب نتيجة اشتعال الأسعار مؤخرا في الأسواق، فيما يتراوح سعر الطن في مصر ما بين 20300-21500 جنيه تسليم أرض المصنع غير شامل تكلفة النقل.

سعر الحديد

أسعار الحديد في مصر

وتنشر “المال” في التقرير التالي أسعار الحديد اليوم في مصر الخميس 15-12-2022 :-

سعر حديد عز اليوم

وسجل مصنع حديد عز أعلي مستوى لحديد التسليح في مصر عند مستوى 21450 جنيها للطن غير شامل تكلفة النقل ” النولون” للمستهلك النهائي وهو الأعلى انتاجية في مصر والشرق الأوسط.

سعر حديد بشاي للصلب

واستقر صباح اليوم سعر الحديد اليوك لدي مصنع بشاي للصلب عند نحو 21300 جنيه للطن تسليم أرض المصنع.

سعر حديد السويس اليوم

كما شهد سعر طن حديد التسليح في مصنع السويس للصلب ثباتا بعد قفزة مطلع الأسبوع الجاري ليبلغ الطن اليوم 21350 جنيها تسليم أرض المصنع.

سعر حديد المصريين

كذلك استقرت أسعار حديد المصريين صباح اليوم ليسجل الطن 21350 جنيها تسليم أرض المصنع غير شامل نولون النقل للمستهلك.

سعر حديد المراكبي للصلب

وتترقب السوق إعلان مصنع المراكبي للصلب عن أسعاره الجديدة فيما يسجل حالياً 20330 جنيها للطن غير شامل التكلفة النهائية للمستهلك.

سعر حديد الجارحي اليوم

كما واصل مصنع حديد الجارحي مستوياته عند 20400 جنيه للطن تسليم أرض المصنع ، وهو أحد المصانع المتكاملة بالسوق.

سعر حديد الجيوشي للصلب

اما عن سعر الحديد الأقل في مصر فكان من نصيب مصنع حديد الجيوشي للصلب ليسجل نحو 20300 جنيه للطن تسليم أرض مصنع، وهو الأقل في مصر

سعر حديد العشري

واستقر أيضاً أسعار الحديد اليوم في مصنع العشري ليبلغ خلال تداولاته اليوم 20300 ألف جنيه للطن تسليم أرض المصنع.