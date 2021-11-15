أسعار الحديد اليوم 15-11-2021 بعد قرار وقف رسوم واردات البليت

أصدرت وزارة التجارة والصناعة قرارًا هامًّا، أمس، يتضمن إلغاء رسوم الحماية على واردات البليت من الخارج، نتيجة ارتفاع أسعار الخامات العالمية، مما أسهم في صعود مدخلات الإنتاج وسط استقرار أسعار الحديد، اليوم الاثنين 15-11-2021 ، بعد موجة ارتفاعات كبيرة، نهاية الشهر الماضي.

وأكد عدد من شركات ومصانع الدرفلة أن قرار وزارة التجارة والصناعة بإلغاء الرسوم سيسهم في استقرار السوق المحلية ومنع حدوث ارتفاعات أخرى بأسعار الحديد مع عدم قدرة المصانع المنتِجة بمصر على توفير الخامات لمصانع الدرفلة، فيما تتراوح أسعار الحديد، اليوم، صنف حديد التسليح في مصر بين 14900 و15300 جنيه تسليم أرض مصنع.

سعر الحديد

أسعار الحديد في مصر

ويرصد موقع المال أسعار الحديد اليوم في مصر الاثنين 15-11-2021

سعر حديد عز اليوم

استمر سعر حديد عز اليوم عند حالة الاستقرار في حديد التسليح، ليبلغ نحو 15 ألف جنيه للطن تسليم أرض مصنع، وهي الأعلى إنتاجية في مصر.

سعر حديد المصريين

كما سجل سعر مصنع حديد المصريين المملوكة لرجل الأعمال أحمد أبو هشيمة ثباتًا فى الطن نحو 14900 جنيه للطن.

سعر حديد الجارحي اليوم

كما استقر سعر مصنع حديد الجارحي في مصر ليسجل نحو 15250 جنيهًا تسليم أرض مصنع، وسط هبوط في المبيعات.

سعر حديد بشاي للصلب

ولم تتغير أسعار الحديد اليوم صنف بشاي للصلب عند 15300 جنيه للطن تسليم أرض مصنع، وهو الأعلى سعرًا في مصر.

سعر حديد السويس للصلب

ولم يشهد سعر مصنع حديد السويس للصلب أي ارتفاع أو انخفاض، ليبلغ سعر طن حديد السويس نحو 14900 جنيه للطن تسليم أرض مصنع.

سعر حديد المراكبي اليوم

كما استقر مصنع حديد المراكبي عند مستوى 15300 جنيه للطن تسليم أرض مصنع، والذي يعد مصنعها ضمن المصانع المتكاملة فى مصر.

سعر حديد العشري للصلب

ويعد مصنع حديد العشري للصلب من المصانع الاستثمارية، وأعلن ثبات سعره ليسجل الطن نحو 15 ألف جنيه للطن تسليم أرض مصنع.

سعر حديد الجيوشي للصلب

ويسجل الطن مصنع حديد الجيوشي نحو 15 ألف جنيه للطن تسليم أرض مصنع، بعد زيادته نحو 700 جنيه للطن.