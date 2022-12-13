أسعار الحديد اليوم 13-12-2022 ومصنع مصر ستيل يرفع سعر الطن 1000 جنيه

علمت “المال” من محب شفيق، أحد تجار مواد البناء، أن مصنع مصر ستيل للحديد للصلب أعلن ارتفاع أسعار الحديد اليوم في مصر الثلاثاء 13-12-2022 وعلى مدار شهر ديسمبر الحالي بإجمالي 1000 جنيه للطن، على أن يتم تطبيق الأسعار الجديدة بكل منافذ البيع.

وقال شفيق إن مصنع حديد مصر ستيل قام بزيادة أسعاره عبر إخطار لوكلائه يفيد بارتفاع سعر حديد التسليح في مصر الخاصة بها لشهر ديسمبر، ليسجل سعر طن الحديد نحو 21300 جنيه تسليم أرض مصنع.

سعر الحديد اليوم

وكشف أن هناك انخفاضًا في الطاقة الإنتاجية لبعض المصانع، متوقعًا أن يصل سعر طن الحديد وفقًا للأسعار المعلنة لدى مصنع مصر ستيل للمستهلك بسعر 21.6 ألف جنيه شاملًا النولون الخاص بنقل البضاعة من المصنع، وقد يتغير السعر للمحافظات الحدودية والصعيد ويصبح أعلى بنحو 100 جنيه.

جدير بالذكر أن أسعار الحديد اليوم في مصر باختلاف الشركات المصنِّعة له بحسب الجودة التي تنتجها الشركة، وهذا الاختلاف خاضع حسب اسم الشركة المنتِجة للحديد، كما أن الأسعار المعلنة من مصانع الحديد هي تسليم أرض مصنع، وترتفع عند التجار بمقدار 200- 300 جنيه.

وقال مصدر مسئول بغرفة الصناعات المعدنية، إن ارتفاع سعر الدولار أمام الجنيه تسبَّب في ارتفاع سعر الحديد في مصر، بالإضافة إلى صعوبة استيراد بعض مدخلات الإنتاج والخامات مثل البيليت.

وأشار إلى أن مبيعات الحديد تشهد هبوطًا طفيفًا منذ أشهر مما يزيد ويعمق من جِراح التجار ويزيد من أعبائها ويضغط على حركة البيع والشراء خلال الفترة الحالية.

وأعلن مصنع حديد عز زيادة أسعاره بواقع 1000 جنيه ليبلغ الطن 21450 جنيهًا، فيما ارتفع حديد السويس للصلب والذي يسجل نحو 21350 جنيهًا للطن، ومن المتوقع قيام بعض الشركات بتغيير أسعارها تباعًا.

وتنتج مصر حوالى 7.9 مليون طن من حديد التسليح، وحوالى 4.5 مليون طن من البيليت، بينما تستورد 3.5 مليون طن بليت، بحسب بيانات غرفة الصناعات المعدنية التابعة لاتحاد الصناعات المصرية.