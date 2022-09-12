أسعار الحديد اليوم 12-9-2022.. والمصانع تترقب تحرك سعر الدولار

كشف عدد من تجار مواد البناء عن استمرار أسعار الحديد اليوم الاثنين 12-9-2022 في مستوياتها المرتفعة للشهر الثالث على التوالي، وسط هدوء كبير في الطلب على المعدِن الأهم في عملية البناء، في ظل ترقب الجميع إمكانية تحرك السعر حال زيادة سعر الدولار أمام الجنيه أو أسعار الخامات عالميًّا.

وقال محب شفيق، أحد التجار، للمال، إن هناك تراجعًا في الطاقة الإنتاجية للمصانع نتيجة تراجع الطلب والاستيراد خلال الفترة الأخيرة،

لافتًا إلى أن هناك ترقبًا من جانب المصانع للقرارات الحكومية وإتمام الحكومة قرض صندوق النقد، فيما يسجل متوسط أسعار الحديد اليوم ما بين 17400 إلى 17900 جنيه للطن تسليم أرض المصنع غير شامل التكلفة النهائية للمستهلك.

سعر الحديد

وترصد المال في التقرير التالي سعر الحديد اليوم في مصر الاثنين 12-9-2022:

سعر حديد عز اليوم

واصل سعر حديد عز، اليوم الاثنين، ثباته الملحوظ ليبلغ نحو 17670 جنيهًا للطن غير شامل تكلفة النقل ”النولون” للمستهلك النهائي، وهي الأعلى سعرًا في مصر.

سعر حديد السويس اليوم

فيما سجل سعر حديد السويس، اليوم، عدم تغير خلال التعاملات الأسبوعية ليبلغ الطن نحو 17570 جنيهًا للطن تسليم أرض المصنع.

سعر حديد المصريين

واستقر أيضًا سعر الحديد اليوم في مصر لدى مصنع حديد المصريين ليسجل نحو 17570 جنيهًا للطن تسليم أرض المصنع غير شامل نولون النقل للمستهلك النهائي.

سعر حديد الجارحي اليوم

ولم تشهد أسعار الحديد اليوم في مصنع حديد الجارحي أي تغير، وبلغ سعر الجارحي نحو 17750 جنيهًا للطن تسليم أرض المصنع، فيما يعد أحد المصانع المتكاملة بالسوق.

سعر حديد بشاي للصلب

أما سعر الحديد الأعلى في مصر فقد سجله مصنع حديد بشاي للصلب، عند مستوى 17900 جنيه للطن تسليم أرض المصنع، وهو الأعلى سعرًا في مصر.

سعر حديد العشري

أسعار الحديد اليوم شهدت استقرارًا لدى حديد العشري للصلب في التعاملات الأسبوعية ليبلغ نحو 17400 جنيه للطن تسليم أرض المصنع.

سعر حديد المراكبي للصلب

وشهد سعر حديد المراكبي للصلب استقرارًا متواصلًا في التعاملات ليبلغ نحو 17550 جنيهًا للطن غير شامل التكلفة النهائية للمستهلك.