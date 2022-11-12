أسعار الحديد اليوم 12-11-2022.. وعز الأعلى في مصر

كشف عدد من تجار مواد البناء عن استمرار أسعار الحديد اليوم في مصر السبت 12-11-2022 عند نفس مستوياتها الأسبوع الماضي وهي الأعلي منذ أشهر بعد ارتفاع سعر الدولار لأعلى من 24 جنيهاً بالبنوك المحلية، بالإضافة إلى تكدس البضائع في الموانئ مؤخراً ما تسبب في انخفاض الإنتاجية ببعض المصانع.

وعلمت المال من محب شفيق، أحد تجار مواد البناء، أن السوق تشهد ركودا كبيرا في الطلب على حديد التسليح، نظراً لارتفاع السعر بشكل كبير بمتوسط 2000 جنيه مطلع الشهر الجاري بالتزامن مع صعوبة حصول البعض علي رخص البناء، فيما يتراوح سعر الطن في مصر ما بين 19200-19650 جنيه تسليم أرض المصنع غير شامل تكلفة النقل.

سعر الحديد

أسعار الحديد في مصر

وينشر “المال” أسعار الحديد اليوم في مصر السبت 12-11-2022 بعد ارتفاع سعر الدولار أمام الجنيه..

سعر حديد عز اليوم

استقر صباح اليوم سعر مصنع حديد عز لحديد التسليح، ليصل إلى 19650 جنيهًا للطن تسليم أرض المصنع، ويعد عز الطاقة الإنتاجية الأكبر في مصر.

سعر حديد المصريين

فيما لم يتغير أسعار الحديد اليوم رغم ارتفاع سعر الدولار ليستقر سعر حديد التسليح لدي مصنع المصريين ، ليبلغ سعر الطن نحو 19550 جنيهًا للطن

سعر حديد السويس للصلب

وشهد سعر مصنع حديد السويس ثباتا متواصلا ويبلغ نحو 19550 جنيه للطن تسليم أرض المصنع.

سعر حديد الجارحي اليوم

كما ثبتت أسعار حديد التسليح في مصنع حديد الجارحي في مصر بشكل متواصل ، ليبلغ نحو 19400 جنيه تسليم أرض المصنع.

سعر حديد بشاي للصلب

وشهدت أسعار مصنع حديد بشاي للصلب عدم تغير في الأسعار، ليسجل نحو 19600 جنيه للطن تسليم أرض المصنع في مصر.

سعر حديد المراكبي اليوم

واستقر خلال الأسبوع الجاري سعر مصنع حديد المراكبي ، فقد بلغ سعر المصنع نحو 19550 جنيه للطن تسليم أرض المصنع .

سعر حديد العشري للصلب

وأعلن مصنع حديد العشري للصلب استمرار أسعاره، ليسجل الطن نحو 19300 ألف جنيه للطن تسليم أرض المصنع.

وتنتج مصر حوالي 7.9 مليون طن من حديد التسليح، وحوالي 4.5 مليون طن بليت، بينما تستورد 3.5 مليون طن بليت، بحسب بيانات غرفة الصناعات المعدنية.