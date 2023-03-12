أسعار الحديد اليوم 12 مارس 2023 .. طن المصريين يسجل 29200 جنيه

واصلت أسعار الحديد اليوم في مصر الأحد 12-3-2023 تعاملاتها اليومية على استقرار متواصل عند اعلى مستوياتها في التاريخ وسط انخفاض في المعروض والطلب على المعدن الذي يتغير سعره بين الحين والأخر مع اقتراب سعر الدولار من 31 جنيها في البنوك المحلية.

وشهد سعر طن الحديد في مصر قفزات جنونية ما بين 1500-3000 جنيها للطن لدي كافة مصانع حديد التسليح ، بالتزامن مع استمرار الركود على التعاملات نتيجة اشتعال الأسعار مؤخرا في الأسواق ، فيما يتراوح سعر الطن في مصر ما بين 27500-29500 جنيه تسليم أرض المصنع غير شامل تكلفة النقل.

سعر الحديد اليوم

أسعار الحديد في مصر

وتنشر “المال” في التقرير التالي أسعار الحديد اليوم في مصر الاحد 12-3–2023 :-

سعر حديد عز اليوم

واستقر على مدار الاسبوع الجاري حديد عز للطن عند مستوي 29285 جنيها للطن غير شامل تكلفة النقل ” النولون” للمستهلك النهائي وهو الأعلى انتاجية في مصر والشرق الأوسط.

سعر حديد السويس اليوم

واعلن مصنع السويس للصلب عن زيادة خلال الاسبوع بنحو 29200 جنيه للطن اليوم 26850 جنيها تسليم أرض المصنع.

سعر حديد بشاي للصلب

اما عن المصنع الاعلي سعرا في مصر فكان من نصيب شركة بشاي للصلب ليسجل نحو 29000 جنيه للطن تسليم أرض المصنع .

سعر حديد المصريين

كما اعلن مصنع المصريين بزيادة أسعاره بعد ثبات ليسجل الطن 29200 جنيها للطن تسليم أرض المصنع غير شامل نولون النقل للمستهلك.

سعر حديد المراكبي للصلب

واستقر خلال الاسبوع الجاري سعر مصنع المراكبي للصلب فيما بلغ حالياً 28500 جنيها للطن غير شامل التكلفة النهائية للمستهلك.

سعر حديد الجارحي اليوم

واعلن مصنع حديد الجارحي عن زيادة اسعاره في السوق المحلي ليبلغ 28500 الف جنيه للطن للتجار ، وهو أحد المصانع المتكاملة بالسوق.

سعر حديد عنتر ستيل

ولم يتغير سعر الحديد اليوم في مصنع عنتر ستيل ليبلغ خلال تداولاته اليوم 29500 جنيه للطن تسليم أرض المصنع وهو الاعلى سعرا في مصر

ويصل اجمالي انتاج مصر من حديد التسليح نحو 10.2 مليون طن شامل كافة مصانع الحديد وفقاً لمنظمة الصلب العالمية World steel