أسعار الحديد اليوم 11-4-2023 .. حديد عز يسجل 32135 جنيهاً أرض المصنع

مازال الاستقرار سيد الموقف في أسواق مواد البناء وسط ترقب من الجميع لاعلان مصانع الحديد عن سعر البيع خلال شهر أبريل الجارى ، بالتزامن مع عدم أسعار الحديد اليوم في مصر الثلاثاء 11-4-2023 عند أعلي مستوياتها تاريخيا

وقال محب شفيق عضو غرفة مواد البناء في تصريحات لـ “المال” أن هناك نقص في المعروض بالاسواق وركود الطلب أيضاً ما تسبب في ارتفاعات في المعدن، بالتزامن مع نقص مسلتزمات الأنتاج في المصانع ، بالتزامن مع تحريك بعض التجار للأسعار على عكس المعتاد ، فيما يتراوح سعر حديد التسليح في مصر ما بين 28500 – 35000 جنيه للطن تسليم أرض المصنع ، ولكن السعر النهائي للمستهلك مختلف

سعر الحديد اليوم

وتنشر “المال”، في التقرير التالي أسعار الحديد اليوم في مصر مصر الثلاثاء 11-4-2023

سعر حديد عز اليوم

مازال مصنع حديد عز هو الاكثر مبيعا وطلباً في السوق المصري ليسجل الطن نحو 32135 جنيهًا خلال ابريل الجاري غير شامل تكلفة النقل ”النولون” للمستهلك النهائي وهو الأعلى إنتاجية بالسوق

سعر حديد المصريين

كما واصل سعر مصنع حديد المصريين ثباته ليبلغ نحو 32050 جنيهًا للطن تسليم أرض المصنع غير شامل نولون النقل للمستهلك.

سعر حديد السويس اليوم

فيما لم تشهد أسعار الحديد في مصر اي تغيرات في مصنع السويس، خلال التعاملات الأسبوعية، لتسجل نحو 32050 جنيهًا تسليم أرض المصنع.

سعر حديد بشاي للصلب

وسجل سعر الحديد لدي مصنع بشاي للصلب أعلي مستوي في مصر ليبلغ الطن نحو 35000 جنيه للطن تسليم أرض المصنع.

سعر حديد المراكبي للصلب

كما سجلت أسعار الحديد اليوم في مصر لدى مصنع حديد المراكبي للصلب نحو 28500 جنيه للطن غير شامل التكلفة النهائية للمستهلك.

سعر حديد الجارحي اليوم

كما شهد مصنع الجارحي ثبات أسعاره عند 28500 جنيه للطن تسليم أرض المصنع، فيما يعد أحد المصانع المتكاملة بالسوق.

وتستفيد أسعار الحديد من ارتفاع الطلب بالاضافة الى تحرك سعر الدولار امام الجنيه وصعود سعر الخامات عالميا او الخردة ، فيما بدأت بعض المصانع في التصدير خلال الفترة الاخيرة لتوفير موارد دولارية