أسعار الحديد اليوم 11-10-2022.. و«المصريين» يسجل 17570 جنيها للطن

تراجع في القوة الشرائية مع استقرار في أسعار الحديد اليوم الثلاثاء 11-10-2022 بالأسواق المحلية لتحافظ على مستوياتها الحالية للشهر الثالث على التوالي، وسط ترقب البعض انخفاض السعر محليًّا بما يساعد على تحريك الطلب على حديد التسليح، بالتزامن مع مطالب بضرورة الإفراج عن الواردات بالموانئ.

ويتوقع محب شفيق، أحد تجار مواد البناء، استمرار ثبات سعر الحديد في مصر طوال الأسبوع الحالي، فيما يتراوح متوسط أسعار الحديد اليوم في مصر بين 17500 إلى 17900 جنيه للطن تسليم أرض المصنع، وانتظار الجميع الانتهاء من إقرار تعديلات قانون التصالح في مخالفات البناء من البرلمان.

سعر الحديد اليوم

وترصد المال في التقرير التالي سعر الحديد اليوم في مصر الثلاثاء 11-10-2022:

سعر حديد عز اليوم

استقر سعر حديد عز اليوم عند مستوياته السابقة ليسجل نحو 17670 جنيهًا للطن غير شامل تكلفة النقل “النولون” للمستهلك النهائي وهي الأعلى إنتاجًا والأكبر في مصر.

سعر حديد المصريين

وشهد سعر حديد المصريين استقرارًا على غرار باقي المصانع ليبلغ نحو 17570 جنيهًا للطن تسليم أرض المصنع غير شامل نولون النقل للمستهلك النهائي.

سعر حديد السويس اليوم

وسجل أسعار حديد السويس ثباتًا، اليوم، ليواصل خلال التعاملات الأسبوعية ليبلغ الطن نحو 17570 جنيهًا تسليم أرض المصنع.

سعر حديد الجارحي اليوم

فيما سجل سعر طن الحديد لدى مصنع حديد الجارحي مصر نحو 17550 جنيهًا للطن تسليم أرض المصنع، وهو أقل سعر في مصر.

سعر حديد بشاي للصلب

ولم يشهد مصنع بشاي أى تغير ليواصل تسجيل الأعلى في مصر ليبلغ 17900 جنيه للطن تسليم أرض المصنع.

سعر حديد المراكبي للصلب

وشهدت أسعار الحديد اليوم في مصنع المراكبي للصلب ثباتًا ملحوظًا في التعاملات اليومية ليبلغ نحو 17550 جنيهًا للطن غير شامل التكلفة النهائية للمستهلك.

سعر حديد الجيوشي للصلب

كما استقر أيضًا مثل باقي المصانع سعر حديد الجيوشي للصلب ليسجل نحو 17500 جنيه للطن تسليم أرض المصنع.

ويصل عدد مصانع الحديد فى مصر إلى 14 مصنعًا؛ أبرزها مجموعة حديد عز، وبشاى للصلب، والسويس للصلب، وحديد المصريين… وغيرها، وتستحوذ حديد عز على الطاقة الإنتاجية الأكبر في مصر.