أسعار الحديد اليوم 1-10-2022.. والعشري للصلب تعلن سعر أكتوبر

أعلنت شركة حديد العشري للصلب عن ثبات أسعار الحديد اليوم في مصر خلال شهر أكتوبر الجاري ليستمر سعر حديد التسليح لدي مصنع العشري عند مستوياته، على أن يتم تطبيق الأسعار اعتبارًا من 1-10-2022، بالرغم من كل التوقعات بتغير السعر محليا.

وقال أيمن العشري، رئيس مجموعة العشري للحديد والصلب، لـ”المال” أن مصنع العشري أرسل إخطارا لوكلائه يفيد باستقرار أسعار الحديد في مصر الخاصة بها لشهر أكتوبر، ليسجل سعر طن الحديد اليوم لدى مصنع نحو 17500 جنيه تسليم أرض مصنع غير شامل تكلفة النقل للمستهلك النهائي.

سعر الحديد

وقال محب شفيق أحد تجار مواد البناء ” إن ثبات الأسعار يساهم في تعميق جراح السوق المحلية، لافتًا إلى أنه وفقا للأسعار المعلنة سيصل سعر حديد العشري للمستهلك بسعر 17.8 ألف جنيه شاملًا النولون الخاص بنقل البضاعة من المصنع، وقد يتغير السعر للمحافظات الحدودية والصعيد ويصبح أعلى بنحو 100 -200 جنيه.

ويشهد سعر طن الحديد اليوم في مصر اختلافا باختلاف الشركات المصنِّعة له بحسب الجودة التي تنتجها الشركة، وهذا الاختلاف خاضع حسب اسم الشركة المنتِجة للحديد، كما أن هذه الأسعار هي تسليم أرض مصنع، وترتفع عند التجار بمقدار 200- 300 جنيه.

وأضاف شفيق لـ”المال” أن مبيعات حديد التسليح تشهد تراجعًا مستمرًا منذ أشهر نتيجة لقلة العرض بالتزامن مع صعوبة البناء للبناء.

وأعلن مصنع حديد عز عن ثبات أسعار الحديد اليوم في مصر عند مستويات 17670 جنيه للطن، فيما بلغ سعر طن حديد الجارحي اليوم، 17570 جنيهًا، ومن المقرر أن تعلن باقي الشركات أسعارها، بعد إعلان حديد عز تثبيت السعر لشهر أكتوبر.

وتعلن باقي المصانع المحلية أسعار مبيعاتها من الحديد لشهر أكتوبر خلال أيام.

وكان آخر تراجع في أسعار الحديد تم الإعلان عنها نهاية شهر يونيو الماضي، بمتوسط يتراوح ما بين 500 جنيه للطن وفقا لكل شركة.