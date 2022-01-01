اقتصاد وأسواق

أسعار الحديد اليوم 1-1-2022.. و«بشاي للصلب» تلحق بـ«حديد عز»

طن بشاي للصلب يسجل 14900 جنيه أرض مصنع
عمر سالم 6:21 م, السبت, 1 يناير 22 6:21 م, السبت, 1 يناير 22

شارك الخبر مع أصدقائك

أعلنت شركة حديد بشاي للصلب عدم تغير أسعار الحديد اليوم في مصر الخاص بالشركة لصنف حديد التسليح، على أن يتم تطبيق تلك الأسعار بداية من اليوم السبت 1-1-2022 ، ليلحق بشاي للصلب بحديد عز والذي أعلن منذ قليل ثبات أسعاره.

وأرسلت شركة بشاي للصلب، منذ قليل، إخطارًا إلى وكلائها بما يفيد ثبات أسعار الحديد في مصر، خلال أول أشهر العام الجديد وهو شهر يناير، ليسجل سعر طن حديد بشاي نحو 14900 جنيه لطن حديد التسليح تسليم أرض مصنع.

اقرأ أيضا  مشروعات النواب توصي بمراجعة أسعار الوحدات بالمجمعات الصناعية
الحديد
أسعار الحديد اليوم

قال عبد الخالق فرحات، رئيس شركة المتحدة لتجارة مواد البناء، لـ”المال”، إن الطن لدى مصنع حديد بشاي سيصل للمستهلك بسعر 15300 جنيهًا شاملًا النولون الخاص بنقل البضاعة من المصنع وحتى المستهلك، وهو ضمن الشركات الأعلى في مصر.

وأضاف فرحات أن سعر طن الحديد يختلف باختلاف الشركات المصنِّعة له بحسب الجودة التي تنتجها الشركة، وهذا الاختلاف خاضع حسب اسم الشركة المنتِجة للحديد، كما أن هذه الأسعار هي تسليم أرض مصنع، وترتفع عند التجار بمقدار 200- 300 جنيه.

اقرأ أيضا  «الجمارك» تؤكد ظهور نتيجة مسابقة التعاقد مع 1000 من حملة المؤهلات العليا

وقال فرحات إن ثبات أسعار الحديد اليوم في مصر عند مستوى 15000 جنيه للطن أصاب البعض بخيبة أمل بعد ثباته للشهر الثالث.

وأضاف أن الجميع كان ينتظر تراجع السعر محليًّا على خلفية الهبوط عالميًّا، لكن جاءت الأسعار مخيِّبة للجميع في ظل التراجع الرهيب بالمبيعات حاليًّا.

ويصل سعر شركة حديد عز إلى 15000 جنيه للطن، فيما بلغ سعر طن حديد الجارحي، اليوم، 14900 جنيه، ومن المقرر أن يعلن باقي الشركات أسعارها، اليوم وغدًا الأحد.

اقرأ أيضا  أسعار البيض اليوم 27-12-2021 فى مصر

وشهدت أسعار الحديد آخِر زيادة، خلال شهر أكتوبر الماضي، مقارنة بشهري نوفمبر وديسمبر واللذين لم تتحرك فيهما أسعار الحديد اليوم في مصر، وفقًا لنشرة أسعار مواد البناء.

الأوسمةالأوسمة

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي »
بقلم عمر سالم

محرر صحفي التحق بالعمل في جريدة المال نهاية 2010 محرراً لشئون الطاقة "كهرباء وطاقة نووية والبترول"وشارك بالعديد من الفعاليات الدولية.

ملف الكاتب عمر سالم

اقرأ أيضاً

أسعار الذهب اليوم في مصر 1-1-2022.. وعيار 21 يواصل الصعود بقوة

عمر سالم 5:58 م, السبت, 1 يناير 22

مصلحة الجمارك تنظم ورشة عمل لبرنامج المشغل الاقتصادي

السيد فؤاد 5:12 م, السبت, 1 يناير 22

السيسي يتابع موقف إنشاء مجمع الأطراف الصناعية ويوجه بتوفير منظومة طبية عالية المستوى

هاني جميعي 5:02 م, السبت, 1 يناير 22

تموين الجيزة: بدء صرف 20% من مقررات سلع يناير

محمد مجدي 4:50 م, السبت, 1 يناير 22

أسعار بطاطس الشيبسي تتراجع 2000 جنيه للطن بالأسواق

الصاوي أحمد 3:34 م, السبت, 1 يناير 22

«الجمارك» : بدء الربط الإلكتروني مع البنوك خلال أيام

منى عبدالباري 3:19 م, السبت, 1 يناير 22