أسعار الحديد اليوم 1-1-2022.. و«بشاي للصلب» تلحق بـ«حديد عز»

أعلنت شركة حديد بشاي للصلب عدم تغير أسعار الحديد اليوم في مصر الخاص بالشركة لصنف حديد التسليح، على أن يتم تطبيق تلك الأسعار بداية من اليوم السبت 1-1-2022 ، ليلحق بشاي للصلب بحديد عز والذي أعلن منذ قليل ثبات أسعاره.

وأرسلت شركة بشاي للصلب، منذ قليل، إخطارًا إلى وكلائها بما يفيد ثبات أسعار الحديد في مصر، خلال أول أشهر العام الجديد وهو شهر يناير، ليسجل سعر طن حديد بشاي نحو 14900 جنيه لطن حديد التسليح تسليم أرض مصنع.

أسعار الحديد اليوم

قال عبد الخالق فرحات، رئيس شركة المتحدة لتجارة مواد البناء، لـ”المال”، إن الطن لدى مصنع حديد بشاي سيصل للمستهلك بسعر 15300 جنيهًا شاملًا النولون الخاص بنقل البضاعة من المصنع وحتى المستهلك، وهو ضمن الشركات الأعلى في مصر.

وأضاف فرحات أن سعر طن الحديد يختلف باختلاف الشركات المصنِّعة له بحسب الجودة التي تنتجها الشركة، وهذا الاختلاف خاضع حسب اسم الشركة المنتِجة للحديد، كما أن هذه الأسعار هي تسليم أرض مصنع، وترتفع عند التجار بمقدار 200- 300 جنيه.

وقال فرحات إن ثبات أسعار الحديد اليوم في مصر عند مستوى 15000 جنيه للطن أصاب البعض بخيبة أمل بعد ثباته للشهر الثالث.

وأضاف أن الجميع كان ينتظر تراجع السعر محليًّا على خلفية الهبوط عالميًّا، لكن جاءت الأسعار مخيِّبة للجميع في ظل التراجع الرهيب بالمبيعات حاليًّا.

ويصل سعر شركة حديد عز إلى 15000 جنيه للطن، فيما بلغ سعر طن حديد الجارحي، اليوم، 14900 جنيه، ومن المقرر أن يعلن باقي الشركات أسعارها، اليوم وغدًا الأحد.

وشهدت أسعار الحديد آخِر زيادة، خلال شهر أكتوبر الماضي، مقارنة بشهري نوفمبر وديسمبر واللذين لم تتحرك فيهما أسعار الحديد اليوم في مصر، وفقًا لنشرة أسعار مواد البناء.