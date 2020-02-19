أسعار الحديد اليوم.. ومصنع المصريين يرفع الطن 350 جنيهًا

يتم تطبيق ذلك بداية من اليوم الأحد المقبل 23- 2- 2020

رفع مصنع حديد المصريين، المملوك لرجل الأعمال أحمد أبوهشيمة، أسعار الحديد، اليوم، بنحو 350 جنيهًا للطن، ليتم تطبيق ذلك بداية من اليوم الأحد المقبل 23- 2- 2020.

قال عبد الخالق فرحات، أحد تجار مواد البناء، إن الشركة أرسلت إخطارًا لوكلائها يفيد بزيادة أسعار الحديد خلال الأسبوع المقبل، ليسجل طن حديد التسليح نحو 9950 جنيهًا.

وأوضح فرحات، لـ”المال”، أن سعر الحديد الخاص بشركة حديد المصريين يسجل حاليًّا 9600 جنيه تسليم أرض مصنع من 10 فبراير الحالي.

وأرجع فرحات ارتفاع أسعار الحديد، اليوم، إلى صعود الخامات عالميًّا ليسجل البليت نحو 415 دولارًا للطن، رغم تراجع سعر الدولار أمام الجنيه محليًّا، بالإضافة إلى ركود المبيعات خلال الفترة الماضية.

وأعلنت شركة حديد عز، الأسبوع الماضي، خفض أسعار حديد التسليح بقيمة 100 جنيه للطن، لتصبح الأسعار الجديدة 9900 جنيه للأطوال، و9630 جنيهًا للفائف شاملة الضريبة تسليم أرض المصنع.

كما خفّضت شركة السويس للصلب سعر الطن بقيمة 300 جنيه، أمس، لتصبح الأسعار الجديدة 9450 جنيهًا، و9350 للأطوال واللفائف على التوالي.

ويختلف سعر طن الحديد باختلاف الشركات المصنّعة له بحسب الجودة التي تنتجها الشركة، وهذا الاختلاف خاضع حسب اسم الشركة المنتجة للحديد، كما أن هذه الأسعار هي تسليم أرض مصنع، وترتفع عند التجار بمقدار 200-300 جنيه.

وأضاف فرحات أن قطاع الحديد يعاني أزمات أبرزها الركود في السوق المحلية، مما دفع البعض إلى الإغلاق الجزئي أو تخفيض الطاقة الإنتاجية، موضحًا أن نسبة المبيعات أو الإقبال على الحديد لا يتخطى حاجز الـ30% خلال الفترة الحالية، بالإضافة إلى صعوبة التصدير حاليًّا.

وأظهرت بيانات البنك المركز المصري أن إجمالى إنتاج مصر من الحديد، خلال يناير حتى نوفمبر 2019 بلغ نحو 6.653 مليون طن، بنسبة تراجع تصل إلى 10.5% عن الفترة المقابلة من عام 2018 التى سجلت فيها 7.434 مليون.