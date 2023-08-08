أسعار الحديد اليوم في مصر 8-8-2023.. مصنع عز يسجل 32135 جنيهاً للطن

مازال الاستقرار يسيطر على أسواق مواد البناء وسط ترقب من الجميع لأي إجراءات حكومية جديدة محفزة للاستثمار والصناعة الوطنية ، بالتزامن مع ثبات أسعار الحديد اليوم في مصر 8-8-2023 عند أعلى مستوياتها تاريخيا ، فيما انخفض السعر مؤخراً للمستهلك النهائي بعد أن اقترب من مستويات 34 ألف جنيه للطن للمستهلك.

وقال عبدالخالق فرحات رئيس شركة نيو دلتا لتجارة مواد البناء في تصريحات لـ “المال” إن هناك توافرا في المعروض بالأسواق وركود الطلب أيضاً ما تسبب في استقرار أسعار المعدن، بالتزامن مع صعوبة أستيراد بعض مستلزمات الإنتاج مؤخراً ، فيما يتراوح سعر حديد التسليح في مصر ما بين 32 – 33 ألف جنيه للطن تسليم أرض المصنع ، ولكن السعر النهائي للمستهلك مختلفا.

وتنشر “المال”، في التقرير التالي أسعار الحديد اليوم في مصر الثلاثاء 8-8-2023:

سعر حديد عز اليوم

مازال مصنع حديد عز هو الأكثر مبيعا وطلباً في السوق المصرية ليسجل الطن نحو 32135 جنيهًا خلال أغسطس الجاري غير شامل تكلفة النقل ”النولون” للمستهلك النهائي وهو الأعلى إنتاجية بالسوق.

سعر حديد المصريين

كما واصل سعر مصنع حديد المصريين ثباته ليبلغ نحو 32050 جنيهًا للطن تسليم أرض المصنع غير شامل نولون النقل للمستهلك.

سعر حديد السويس اليوم

ولم تشهد أسعار الحديد في مصر اي تغيرات في مصنع السويس، خلال التعاملات الأسبوعية، لتسجل نحو 32050 جنيهًا تسليم أرض المصنع.

سعر حديد بشاي للصلب

وسجل سعر الحديد لدي مصنع بشاي للصلب أعلي مستوي في مصر ليبلغ الطن نحو 33 ألف جنيه للطن تسليم أرض المصنع.

سعر حديد المراكبي للصلب

كما سجلت أسعار الحديد اليوم في مصر لدى مصنع حديد المراكبي للصلب نحو 32 ألف جنيه للطن غير شامل التكلفة النهائية للمستهلك.

سعر حديد الجارحي اليوم

كما شهد مصنع الجارحي ثبات أسعاره عند 32 ألف جنيه للطن تسليم أرض المصنع، فيما يعد أحد المصانع المتكاملة بالسوق.

وتستفيد أسعار الحديد من ارتفاع الطلب، بالإضافة الى تحرك سعر الدولار أمام الجنيه وصعود سعر الخامات عالميا أو الخردة ، فيما بدأت بعض المصانع في التصدير خلال الفترة الاخيرة لتوفير موارد دولارية.