أسعار الحديد اليوم في مصر 8-11-2022.. واستقرار مصنع «عز»

واصلت أسعار الحديد اليوم في مصر الثلاثاء 8-11-2022 ثباتها الملحوظ على مدار الأسبوع الجاري بعد ارتفاعها الأسبوع الماضي بمتوسط 1900 جنيه للطن تسليم أرض المصنع، على خلفية ارتفاع سعر الدولار أمام الجنيه في البنوك المحلية ، ما تسبب فى ارتفاع مدخلات الإنتاج على جميع المصانع بالتزامن مع تراجع الطلب على حديد التسليح بشكل قوي مؤخراً .

ويؤكد عدد من منتجي حديد التسليح أن المصانع تعاني من نقص في الخامات نتيجة صعوبة الإفراج الجمركي وتكدس البضائع في الموانئ مؤخراً ، فيما يستقر متوسط أسعار الحديد اليوم عند 19200 إلى 19650 جنيها للطن تسليم أرض المصنع غير شامل التكلفة النهائية للمستهلك ، فيما يسعي البعض من المصانع لزيادة التصدير أو توجيه الإنتاج للمشروعات القومية.

وترصد المال في التقرير التالي أسعار الحديد اليوم في مصر الثلاثاء 8-11-2022 :-

سعر حديد عز اليوم

استقر خلال تعاملات اليوم سعر مصنع حديد عز بشكل ملحوظ ليبلغ نحو 19650 جنيها للطن غير شامل تكلفة النقل ” النولون” للمستهلك النهائي وهي الأعلى سعرا في مصر.

سعر حديد بشاي للصلب

ولم يتغير سعر طن الحديد في مصنع بشاي للصلب ، ليسجل 19600 جنيه للطن تسليم أرض المصنع وهو الأعلى سعرا في مصر.

سعر حديد السويس اليوم

كما شهد سعر حديد السويس ثباتا ملحوظا خلال التعاملات الأسبوعية ليبلغ الطن نحو 19550 جنيها تسليم أرض المصنع.

سعر حديد المصريين

وحافظ سعر الحديد اليوم في مصر لدى مصنع حديد المصريين على مستوياته عند 19550 جنيها للطن تسليم أرض المصنع غير شامل نولون النقل للمستهلك.

سعر حديد الجارحي اليوم

وبلغ سعر مصنع حديد الجارحي لصنف حديد التسليح نحو 19400 جنيه للطن تسليم أرض المصنع ، فيما يعد أحد المصانع المتكاملة بالسوق.

سعر حديد العشري

وواصلت أسعار الحديد اليوم لدي حديد العشري للصلب استقرارها في التعاملات الأسبوعية ليبلغ نحو 19300 ألف جنيه للطن تسليم أرض المصنع.

سعر حديد المراكبي للصلب

وشهد سعر حديد المراكبي للصلب ثباتا اليوم ليبلغ نحو 19550 جنيها للطن غير شامل التكلفة النهائية للمستهلك.

سعر حديد الجيوشي للصلب

فيما استقر أيضا مثل باقي المصانع سعر حديد الجيوشي للصلب ليسجل نحو 19200 جنيه للطن تسليم أرض المصنع.