أسعار الحديد اليوم في مصر 5-12-2020 والسويس للصلب ترفع الطن 500 جنيه

أعلنت شركة حديد السويس للصلب عن زيادة أسعار الحديد اليوم السبت 5-12-2020 في مصر، بواقع 500 جنيه للطن للمرة الأولى خلال الشهر الجاري، على أن يتم تطبيق تلك الأسعار بداية من الأحد المقبل 6-12-2020.

وعلمت “المال” من أحد تجار مواد البناء، أن الشركة أرسلت إخطارًا لوكلائها يفيد بزيادة أسعار الحديد في مصر اليوم خلال الأسبوع الحالي، لتسجل أسعار حديد السويس نحو 11500 جنيه لطن حديد التسليح لتسليم أرض مصنع بعد زيادته.

وأضاف أنه من المرتقب ان يصل سعر طن حديد السويس سيصل للمستهلك بنحو 11750 جنيه شامل النولون الخاص بنقل البضاعة.

وقامت شركة حديد المصريين أمس بإعلان زيادة أسعارها بنحو 500 حنيه لتسجل 11500 جنيه أرض مصنع، فيما

أعلنت المراكبي للصلب بزيادة أسعارها بنحو 200 جنيه منذ أيام، فيما قامت شركة حديد عز بزيادة أسعارها منذ أيام بنحو 500 جنيه ليسجل حديد عز نحو 11100 جنيه للمستهلك.

يذكر أن سعر طن الحديد يختلف باختلاف الشركات المصنِّعة له بحسب الجودة التي تنتجها الشركة، وهذا الاختلاف خاضع حسب اسم الشركة المنتِجة للحديد، كما أن هذه الأسعار هي تسليم أرض مصنع، وترتفع عند التجار بمقدار 200- 300 جنيه.

ارتفاع الخامات أبرز أسباب ارتفاع أسعار الحديد اليوم في مصر

وقامت الشركات بزيادة الأسعار مع ارتفاع خامات الحديد والخردة عالميا أكثر من مرة خلال شهر نوفمبر، بواقع نحو 1000 جنيه في الطن.

وقال عبدالخالق فرحات رئيس شركة المتحدة لتجارة مواد البناء إن استمرار وقف عمليات البناء حتي الآن، ساهم بمزيد من الركود بكافة قطاعات البناء، وأن الشركات قامت باستباق خطوة عودة البناء مجددا بزيادة أسعارها.

وكان قد اوضح في تصريحات له أن أغلب الشركات تسعى لتصريف المخزون وإنقاذ المصانع من الإغلاق ، كما أن البعض قام بخفض الطاقات الإنتاجية للمصانع لحين عودة حركة البناء مجددا، وبعض التجار قد يتنازل عن جزء من أرباحه مقابل تصريف البضاعة.

وأظهرت الإحصاءات الصادرة عن البنك المركزى المصرى أن إجمالى إنتاج مصر من الحديد، خلال العام الماضي من يناير حتى ديسمبر 2019 بلغ نحو 7.474 مليون طن، فيما بلغ إجمالى مبيعات العام الماضي نحو 7.344 مليون.