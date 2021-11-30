اقتصاد وأسواق

أسعار الحديد اليوم في مصر 30-11-2021.. و«السويس للصلب» تعلن أسعار ديسمبر

ليسجل طن حديد السويس 14900 جنيه تسليم أرض مصنع
عمر سالم 8:00 م, الثلاثاء, 30 نوفمبر 21 8:00 م, الثلاثاء, 30 نوفمبر 21

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أعلنت شركة السويس للصلب ثبات أسعار الحديد اليوم في مصر الخاص بحديد السويس لنوع حديد التسليح، على أن يتم تطبيق تلك الأسعار بداية من غدٍ الأربعاء 1-12-2021 عكس كل التوقعات بتراجع السعر محليًّا على خلفية عدد من القرارات.

يُذكر أن الحكومة قامت مؤخرًا بالإعلان عن إلغاء الرسوم الخاصة بواردات خامات الحديد “البليت” مما سيسمح لمصانع الدرفلة باستيراد الخامات وتصنيع الحديد بمصانعها، بالإضافة إلى هبوط سعر الحديد في البورصات العالمية.

وأخطر مصنع السويس للصلب عملاءه عبر رسالة استقرار أسعار الحديد في مصر الخاصة بها لشهر نوفمبر، ليسجل سعر طن حديد السويس للصلب نحو 14900 ألف جنيه تسليم أرض مصنع، وهو من المصانع المتكاملة في مصر ويمتلك حصة جيدة بالسوق المحلية.

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سعر طن الحديد في مصر
سعر طن الحديد في مصر

ووفقًا للأسعار المعلَنة سيصل سعر الطن لدى مصنع حديد السويس للمستهلك بسعر 15.2- 15.3 ألف جنيه شاملًا النولون الخاص بنقل البضاعة من المصنع، وقد يتغير السعر للمحافظات الحدودية والصعيد ويصبح أعلى بنحو 100 جنيه.

كان خالد الدجوي، رئيس شركة الماسية لتجارة الحديد، قد أكد، لـ”المال”، أن السوق المحلية تشهد حاليًّا فترة من التخبط وعدم القدرة على توقع سوق الحديد في مصر خلال الفترة الحالية وسط عدد من العوامل عالميًّا ومحليًّا.

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وأضاف رئيس الماسية أن أسعار الحديد اليوم في مصر تسجل اختلافًا بين الشركات المصنِّعة له بحسب الجودة التي تنتجها الشركة، وهذا الاختلاف خاضع لاسم الشركة المنتِجة للحديد، كما أن هذه الأسعار هي تسليم أرض مصنع، وترتفع عند التجار بمقدار 200- 300 جنيه.

وأوضح الدجوي أن تغير أسعار الطاقة عالميًّا مع ارتفاع سعر الغاز الطبيعي في مصر للصناعات كثيفة الاستهلاك، وأولهما صناعة الحديد، من الممكن أن يسهم في زيادة سعر الحديد بمصر.

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وأشار إلى هبوط المبيعات حاليًّا بكل السوق، خاصة مع انخفاض حركة البناء وزيادة الأعباء على التجار والمتعاملين، موضحًا أن السعر مستمر عند نفس مستواه منذ أسبوعين.

ويصل سعر شركة حديد عز إلى 15000 جنيه للطن، فيما بلغ سعر طن حديد الجارحي، اليوم، 14900 جنيهًا، ومن المقرر أن تعلن باقي الشىركات أسعارها، اليوم، أسوة بحديد عز وسط توقعات بالإعلان عن تثبيت السعر لشهر نوفمبر.

وكانت آخر زيادة في أسعار الحديد قد تم الإعلان عنها نهاية شهر أكتوبر الماضي، بمتوسط يتراوح بين 400-700 جنيه للطن، وفقًا لكل شركة.

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بقلم عمر سالم

محرر صحفي التحق بالعمل في جريدة المال نهاية 2010 محرراً لشئون الطاقة "كهرباء وطاقة نووية والبترول"وشارك بالعديد من الفعاليات الدولية.

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