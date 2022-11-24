أسعار الحديد اليوم في مصر 24-11-2022.. وبشاي للصلب يسجل 19600 جنيهاً للطن

رغم التراجع الكبير في الطلب على حديد التسليح إلا أن أسعار الحديد اليوم في مصر الخميس 24-11-2022 لازالت عند أعلى مستوياتها منذ أشهر نتيجة صعود سعر الدولار أمام الجنيه في البنوك المحلية، وسط ترقب من جانب المتعاملين لإعلان المصانع عن أسعار البيع الخاصة بها خلال شهر ديسمبر المقبل.

وتتأثر بعض المصانع بارتفاع سعر الدولار ما يضغط على تكلفة الإنتاج ويجبرها على زيادة أسعارها، فيما تسعى بعض المصانع الكبرى لزيادة صادراتها ، بالإضافة إلى العمل على زيادة التوريد للمشروعات القومية أو المشاركة في إعادة إعمار بعض الدول المجاورة مثل ليبيا أو السودان ، فيما يتراوح سعر الطن في مصر ما بين 19200-19650 جنيه تسليم أرض المصنع غير شامل تكلفة النقل.

أسعار الحديد في مصر

وترصد بوابة “المال نيوز” في التقرير التالي أسعار الحديد اليوم في مصر الخميس 24-11-2022 :-

سعر حديد عز اليوم

واصل سعر حديد التسليح لدي مصنع حديد عز استقراره نحو 19650 جنيها للطن غير شامل تكلفة النقل ”النولون” للمستهلك النهائي وهو الأعلى إنتاجية وسعرا في مصر.

سعر حديد بشاي للصلب

وواصل سعر طن الحديد في مصنع بشاي للصلب نفس مستوياته ليسجل 19600 جنيه للطن تسليم أرض المصنع.

سعر حديد السويس اليوم

وشهدت أسعار الحديد في مصنع السويس للصلب ثبات أيضاً في التعاملات ليبلغ الطن نحو 19550 جنيها تسليم أرض المصنع.

سعر حديد المصريين

وحافظ سعر الحديد في مصنع حديد المصريين علي مستوياته ليبلغ 19550 جنيها للطن تسليم أرض المصنع غير شامل نولون النقل للمستهلك.

سعر حديد السويس اليوم

ولم يتغير سعر حديد السويس علي مدار الاسبوع ليبلغ الطن نحو 19550 جنيها تسليم أرض المصنع.

سعر حديد المراكبي للصلب

كما استقر حديد المراكبي للصلب على مدار اليوم عند 19550 جنيها للطن غير شامل التكلفة النهائية للمستهلك.

سعر حديد الجارحي اليوم

وحافظت أسعار الحديد اليوم في مصنع حديد الجارحي علي مستوياتها لتبلغ 19400 جنيه للطن تسليم أرض المصنع ، فيما يعد أحد المصانع المتكاملة بالسوق.

سعر حديد العشري

كما سجل سعر حديد العشري للصلب ثباتا جديدا في التعاملات الأسبوعية ليبلغ 19300 ألف جنيه للطن تسليم أرض المصنع.

سعر حديد الجيوشي للصلب

اما عن سعر الحديد الأقل في مصر فكان من نصيب مصنع حديد الجيوشي للصلب ليسجل نحو 19200 جنيه للطن تسليم أرض مصنع، وهو الأقل في مصر.

يذكر أن اجمالي إنتاج مصر من حديد التسليح يبلغ حوالي 7.9 مليون طن، وحوالي 4.5 مليون طن بليت، بينما تستورد 3.5 مليون طن بليت، بحسب بيانات غرفة الصناعات المعدنية.