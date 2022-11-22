أسعار الحديد اليوم في مصر 22-11-2022.. والمصانع تترقب سعر الدولار

ثبات جديد ومتواصل على مدار الأسبوع سجله أسعار الحديد اليوم الثلاثاء 22-11-2022، وسط استمرار تراجع الطلب والمعروض والطاقة الإنتاجية، بالتزامن مع ارتفاع سعر الدولار أمام الجنيه في السوق المحلية، وانتظار البعض إعلان المصانع أسعار البيع خلال شهر ديسمبر، والمرتقب أن تسجل ارتفاعًا جديدًا.

وكشف محب شفيق، أحد تجار مواد البناء، لـ”المال”، أن جزءًا كبيرًا من المصانع يسعى للتوسع في التصدير أو التوريد للمشروعات القومية مثل حديد عز، موضحًا أن تحرك الدولار قد يتسبب في زيادات جديدة للمعدِن الأبرز في عملية البناء، فيما يتراوح سعر الطن في مصر ما بين 19200 و19650 جنيهًا تسليم أرض المصنع غير شامل تكلفة النقل.

سعر الحديد اليوم

أسعار الحديد في مصر

وتقوم “المال” في التقرير التالي برصد أسعار الحديد اليوم في مصر الثلاثاء 22-11-2022:

سعر حديد عز اليوم

واستقر سعر مصنع حديد عز ليبلغ نحو 19650 جنيهًا للطن غير شامل تكلفة النقل ”النولون” للمستهلك النهائي وهو الأعلى سعرًا في مصر.

سعر حديد السويس اليوم

ولم يتغير سعر حديد السويس في التعاملات ليبلغ الطن نحو 19550 جنيهًا تسليم أرض المصنع.

سعر حديد بشاي للصلب

كما شهد سعر طن الحديد في مصنع بشاي للصلب ثباتًا متواصلًا، ليسجل 19600 جنيه للطن تسليم أرض المصنع.

سعر حديد المصريين

وشهد مصنع حديد المصريين استقرارًا ليبلغ 19550 جنيهًا للطن تسليم أرض المصنع، غير شامل نولون النقل للمستهلك.

سعر حديد السويس اليوم

كما واصل سعر حديد السويس مستوياته على مدار الأسبوع ليبلغ الطن نحو 19550 جنيهًا تسليم أرض المصنع.

سعر حديد المراكبي للصلب

وسجل سعر حديد المراكبي للصلب مستوياته اليومية نفسها ليبلغ نحو 19550 جنيهًا للطن غير شامل التكلفة النهائية للمستهلك.

سعر حديد الجارحي اليوم

وحافظت أسعار الحديد اليوم في مصنع حديد الجارحي على مستوياتها لتبلغ 19400 جنيه للطن تسليم أرض المصنع، فيما يعدّ أحد المصانع المتكاملة بالسوق.

سعر حديد العشري

كما سجل سعر حديد العشري للصلب ثباتًا جديدًا في التعاملات الأسبوعية ليبلغ 19300 ألف جنيه للطن تسليم أرض المصنع.

سعر حديد الجيوشي للصلب

كما شهد مصنع حديد الجيوشي للصلب ثباتًا ليسجل نحو 19200 جنيه للطن تسليم أرض مصنع، وهو الأقل في مصر.

وتنتج مصر حوالي 7.9 مليون طن من حديد التسليح، وحوالي 4.5 مليون طن بيليت، بينما تستورد 3.5 مليون طن بيليت، وفق بيانات غرفة الصناعات المعدنية.