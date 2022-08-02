أسعار الحديد اليوم في مصر 2-8-2022.. والسويس للصلب تكشف سعرها خلال أغسطس

علمت المال أن مصنع السويس للصلب أعلن ثبات أسعار الحديد اليوم في مصر 2-8-2022 عند مستوياته السابقة خلال شهر أغسطس المقبل ليستمر الخاص سعر حديد التسليح ، على أن يتم تطبيق الأسعار اعتبارًا من اليوم ، بالرغم من كل التوقعات بهبوط السعر محليا.

طاهر الخولي

وقال طاهر الخولي رئيس شركة ايكوبات للتنمية الصناعية ، إن مصنع السويس للصلب أرسل إخطارا امس يفيد باستقرار أسعار الحديد في مصر الخاصة بها لشهر اغسطس، ليسجل سعر طن الحديد اليوم لدي مصنع نحو 17570 ألف جنيه تسليم أرض المصنع، وهو احد اهم المصانع في مصر.

وقال الخولي لـ “المال” إن عدم انخفاض الأسعار يساهم في زيادة اعباء السوق المحلي ، لافتا الى انه وفقا للأسعار المعلنة سيصل سعر حديد عز للمستهلك بسعر 17.8 ألف جنيهًا شاملًا النولون الخاص بنقل البضاعة من المصنع ، وقد يتغير السعر للمحافظات الحدودية والصعيد ويصبح أعلى بنحو 100 -200 جنيه.

يذكر أن سعر طن الحديد اليوم في مصر يختلف باختلاف الشركات المصنِّعة له بحسب الجودة التي تنتجها الشركة، وهذا الاختلاف خاضع حسب اسم الشركة المنتِجة للحديد، كما أن هذه الأسعار هي تسليم أرض مصنع، وترتفع عند التجار بمقدار 200- 300 جنيه.

وأشار الخولي إلى أن أسعار الطاقة عالميا شهدت ارتفاع خلال اليومين الجاريين ما قدد يتسبب في عدم هبوط الأسعار محليا الخاصة بمواد البناء خلال الفترة الحالية في ظل رفع سعر الفائدة الامريكية مؤخراً بواقع 75 نقطة.

وذكر أحد تجار مواد البناء، أن مبيعات الحديد تسجل تراجعا طفيف منذ أشهر مما يزيد ويعمق من جراح البعض وخاصة التجار ويزيد من اعبائها ويضغط على حركه البيع والشراء.

ويصل سعر شركة حديد عز إلى 17670 جنيه للطن، فيما بلغ سعر طن حديد الجارحي، اليوم، 17570 جنيهًا، ومن المقرر أن تعلن باقي الشىركات أسعارها، اليوم اسوة بحديد عز وسط توقعات بالإعلان عن تثبيت السعر لشهر اغسطس.

وارتفع إنتاج مصر من الحديد بنهاية عام 2021 لأعلى مستوى له منذ 10 سنوات حيث وصلت معدلات الإنتاج إلى 10.3 مليون طن حديد، وذلك وفقًا للبيانات والأرقام الصادرة عن منظمة الصلب العالمية