اقتصاد وأسواق

أسعار الحديد اليوم في مصر 17-10-2021.. والجارحي يرفع الطن 750 جنيها

ليسجل الطن 15250 جنيها تسليم ارض مصنع
عمر سالم 2:39 م, الأحد, 17 أكتوبر 21 2:39 م, الأحد, 17 أكتوبر 21

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أعلنت شركة الجارحى للصلب ، عن زيادة أسعار الحديد اليوم في مصر الخاص بالشركة لصنف حديد التسليح، بواقع 750 جنيها للطن على أن يتم تطبيق تلك الأسعار بداية من اليوم الأحد 17-10-2021 لتكون الأعلى سعرا في مصر.

الحديد فى مصر
الحديد فى مصر

وأرسل مصنع حديد الجارحي للصلب إخطارًا لوكلائه يفيد برفع أسعار الحديد اليوم في مصر خلال الأسبوع الحالي، ليسجل سعر طن حديد المصريين نحو 15250 جنيها لطن التسليح تسليم أرض المصنع ، وهى أول شركه تعلن زيادة أسعارها خلال شهر أكتوبر.

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وقال عبد الخالق فرحات، أحد تجار مواد البناء ورئيس شركة المتحدة لتجارة مواد البناء، لـ”المال”، إن سعر الطن لدى مصنع حديد الجارحى سيصل إلى المستهلك بسعر 15500 جنيه للجرام شاملًا النولون الخاص بنقل البضاعة من المصنع وحتى المستهلك.

ارتفاع أسعار الحديد اليوم غير مبرر رغم تراجع المبيعات

وأوضح فرحات أن ارتفاع أسعار الحديد اليوم عند مستوى 15500 جنيه للطن غير مبرر ومفاجئ ، لا سيما أن السوق كادت تنتظم ويطالب بتخفيض الأسعار حتي تتحرك المبيعات في ظل جائحة كورونا وانخفاض حركة البناء.

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الجميع ينتظر الهبوط والأسعار مخيبة للآمال

وأضاف أن الجميع كان ينتظر تراجع السعر محليًّا على خلفية الهبوط عالميًّا ولكن جاءت الأسعار مخيبة للجميع في ظل التراجع الرهيب بالمبيعات حاليًّا.

يذكر أن سعر شركة حديد عز اليوم يسجل نحو  14600 جنيه للطن، وتوقع البعض إمكانية تحريك بعض المصانع أسعارها.

وأشار العضو المنتدب أن سعر طن الحديد يختلف باختلاف الشركات المصنِّعة له بحسب الجودة التي تنتجها الشركة واسمها، كما أن هذه الأسعار هي تسليم أرض مصنع، وترتفع عند التجار بمقدار 200- 300 جنيه.

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بقلم عمر سالم

محرر صحفي التحق بالعمل في جريدة المال نهاية 2010 محرراً لشئون الطاقة "كهرباء وطاقة نووية والبترول"وشارك بالعديد من الفعاليات الدولية.

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