أسعار الحديد اليوم في مصر 15-11-2022 .. وطن السويس يسجل 19550جنيها

واصلت أسعار الحديد اليوم الثلاثاء 15-11-2022 ثباتها بشكل ملحوظ في كل المحافظات على مستوى الجمهورية، بعد موجة ارتفاعات كبيرة في مواد البناء بعد صعود سعر الدولار أمام الجنيه، ما تسبَّب في زيادة مدخلات الإنتاج على جميع المصانع، بالتزامن مع حالة الركود.

وعلمت المال من محب شفيق تاجر مواد بناء ، أن أسعار الحديد اليوم في مصر لازالت عند أعلي مستوياتها في عام 2022 بعد قفزات بلغت 1900 جنيه للطن مطلع شهر نوفمبر الجاري ما تسبب في انخفاض المبيعات ، بالاضافة إلى تراجع الطاقة الانتاجية لبعض المصانع مؤخراً ، فيما يتراوح سعر طن حديد التسليح اليوم عند 19200 إلى 19650 جنيهًا للطن تسليم أرض المصنع غير شامل التكلفة النهائية للمستهلك.

سعر الحديد اليوم

وتقوم المال في التقرير التالي برصد أسعار الحديد اليوم في مصر الثلاثاء 15-11-2022:

سعر حديد عز اليوم

سجل مصنع حديد عز ثباتًا ملحوظًا لتبلغ نحو 19650 جنيهًا للطن غير شامل تكلفة النقل ”النولون” للمستهلك النهائي، وهي الأعلى سعرًا في مصر.

سعر حديد السويس اليوم

واستقر مساء اليوم، سعر حديد السويس خلال التعاملات الأسبوعية ليبلغ الطن نحو 19550 جنيهًا تسليم أرض المصنع.

سعر حديد المصريين

وواصل سعر مصنع حديد المصريين مستوياته الاكبر خلال نوفمبر ليبلغ نحو 19550 جنيهًا للطن تسليم أرض المصنع غير شامل نولون النقل للمستهلك.

سعر حديد بشاي للصلب

ولم يتغير سعر طن الحديد في مصنع بشاي للصلب بشكل متواصل ، ليسجل 19600 جنيه للطن تسليم أرض المصنع.

سعر حديد الجارحي اليوم

كما استقرت أسعار الحديد اليوم في مصنع حديد الجارحي لصنف حديد التسليح، وبلغ سعر الجارحي نحو 19400 جنيه للطن تسليم أرض المصنع، فيما يُعدّ أحد المصانع المتكاملة بالسوق.

سعر حديد المراكبي للصلب

فيما شهد سعر حديد المراكبي للصلب استقرارًا متواصلًا في التعاملات اليومية ليبلغ نحو 19550 جنيهًا للطن غير شامل التكلفة النهائية للمستهلك.

سعر حديد الجيوشي للصلب

كما استقر أيضًا مثل باقي المصانع سعر حديد الجيوشي للصلب ليسجل نحو 19200 جنيه للطن تسليم أرض مصنع.

سعر حديد العشري

أسعار الحديد اليوم لدى حديد العشري للصلب سجلت ثباتًا جديدًا في التعاملات الأسبوعية ليبلغ نحو 19300 ألف جنيه للطن تسليم أرض المصنع.