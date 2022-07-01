أسعار الحديد اليوم في مصر 1-7-2022.. و«بشاي للصلب» تخفض الطن 500 جنيه

تراجعت أسعار الحديد اليوم في مصر الجمعة 1-7-2022 حيث أعلنت شركة بشاي للصلب هبوط سعر الحديد للبيع خلال يوليو الحالي بواقع 500 جنيه للطن، على أن يتم تطبيق الأسعار الجديدة لحديد التسليح، بداية من اليوم الجمعة وطوال شهر يوليو.

سعر حديد التسليح

وقال عبد الخالق فرحات، صاحب شركة المتحدة لتجارة مواد البناء، للمال، إن شركة بشاي للصلب أرسلت إخطارًا لوكلائها يؤكد تراجع السعر ليسجل الطن 17500 جنيه للطن تسليم أرض المصنع، وهو متوسط سعر الطن في مصر حاليًّا في أغلب مصانع الإنتاج.

وقامت كل شركات حديد التسليح بخفض أسعارها منذ أمس، بداية من حديد عز التي خفّضت أسعارها بواقع 500 جنيه للطن، بعد ما أعلنت سابقًا أن تراجع أسعار الخردة عالميًّا أسهم في انخفاض الحديد محليًّا.

وأوضح عبد الخالق أن سعر حديد التسليح يختلف باختلاف الشركات المصنِّعة له وفقًا لعدة عوامل؛ أبرزها الجودة التي تنتجها الشركة، وهذا الاختلاف خاضع وفقًا لاسم الشركة المنتِجة للحديد، كما أن هذه الأسعار هي تسليم أرض مصنع، وترتفع عند التجار بمقدار 200- 300 جنيه.

ووفقًا للأسعار الجديدة لمصنع بشاي للصلب، سيصل سعر الطن لدى التجار إلى نحو 17.8 ألف جنيه لصالح المستهلك، بعد إضافة قيمة النقل “النولون” ولتراجع المعروض، وقد يتغير السعر للمحافظات الحدودية والصعيد ويصبح أعلى بنحو 100 جنيه.

يُذكر أن شركة حديد عز قامت بخفض أسعار الحديد اليوم في مصر بواقع 500 جنيه للطن ليسجل 17670 جنيهًا تسليم أرض مصنع، وهو ما تبعها كل المصانع، حيث سجلت حديد المصريين نحو 17570 جنيهًا للطن، وهو نفس سعر السويس للصلب.

ووفقًا لبيانات غرفة الصناعات المعدنية، التابعة لاتحاد الصناعات المصرية، فإن كل مصانع الحديد تنتج نحو 7.9 مليون طن من حديد التسليح، وحوالي 4.5 مليون طن بليت، بينما تستورد 3.5 مليون طن بليت.