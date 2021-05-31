أسعار الحديد اليوم في مصر 1-6-2021 وبشاي تعلن أسعارها

أعلنت شركة حديد بشاي للصلب عن استقرار أسعار الحديد اليوم في مصر الخاص بالشركة لنوع حديد التسليح ، على أن يتم تطبيق تلك الأسعار بداية من غدا الثلاثاء 1-6-2021. سعر الحديد

وقامت الشركة منذ قليل بارسال اخطار لوكلائها بما يفيد عدم تغير أسعار الحديد اليوم في مصر خلال الأسبوع الحالي، ليسجل سعر طن حديد بشاي نحو 14500 جنيهًا لطن حديد التسليح تسليم أرض مصنع.

وقال عبدالخالق فرحات احد تجار مواد البناء ورئيس شركة المتحدة لتجارة مواد البناء ، للمال ، إن سعر الطن لدى مصنع حديد المصريين سيصل للمستهلك بسعر 14750 جنيه للجرام شامل النولون الخاص بنقل البضاعة من المصنع وحتي المستهلك.

واضاف فرحات أن سعر طن الحديد يختلف باختلاف الشركات المصنِّعة له بحسب الجودة التي تنتجها الشركة، وهذا الاختلاف خاضع حسب اسم الشركة المنتِجة للحديد، كما أن هذه الأسعار هي تسليم أرض مصنع، وترتفع عند التجار بمقدار 200- 300 جنيه.

ثبات أسعار الحديد اليوم رغم تراجع المبيعات

واوضح فرحات ، ان ثبات أسعار الحديد اليوم عند مستوي 14500 جنيه الطن غير مبرر لاسيما في ظل تراجع وهبوط المبيعات وهو ما اسماه بوقف الحال.

واشار الى ان جميع تجار الحديد كانوا ينتظرون تراجع السعر محليا على خلفيه الهبوط عالميا ولكن جاءت الاسعار مخيبه الجميع في ظل التراجع الرهيب في المبيعات حاليا.

ويؤكد تجار ومصنعو الحديد في مصر صعوبة توقع السوق والأسعار على المدي المتوسط والبعيد على خلفية صعود وهبوط سعر الخامات في البورصات العالمية ، إلا أن أسعار الحديد اليوم في مصر لم تشهد أى انخفاض ليسجل متوسط سعر طن حديد التسليح في مصر ما بين 14300 -14600 جنيه أرض المصنع

ويصل سعر شركة حديد عز الى 14600 جنيها للطن، فيما بلغ سعر طن حديد الجارحي اليوم ليسجل 14450 جنيها ، ومن المقرر ان يعلن باقي الشىركات اسعارها اليوم الاثنين.

جدير بالذكر أن بيانات غرفة الصناعات المعدنية، تشير إلى أن إنتاج مصر سجل حوالي 7.9 مليون طن من حديد التسليح، وحوالي 4.5 مليون طن بليت، بينما تستورد 3.5 مليون طن بليت.