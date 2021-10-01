أسعار الحديد اليوم في مصر 1-10-2021 و«عز» تعلن أسعار أكتوبر

فاجأت شركة حديد عز الجميع اليوم بإعلانها عن ثبات أسعار الحديد اليوم في مصر الخاص بالشركة لنوع حديد التسليح، على أن يتم تطبيق تلك الأسعار بداية من اليوم الجمعة 1-10-2021 عكس كل التوقعات بتراجع السعر محليا.

وعلمت “المال” من أحد التجار أن شركة حديد عز أرسلت إخطارا لجميع وكلائها تفيد بعدم تغير أسعار الحديد في مصر الخاصة بها لشهر أكتوبر، ليسجل سعر طن حديد عز نحو 14600 جنيه تسليم أرض مصنع، وهو الأعلي سعرا في مصر والأكبر حصة سوقية. حديد عز

وأضاف التاجر أن الطن لدى مصنع حديد عز سيصل للمستهلك بسعر 14850 جنيهًا شاملًا النولون الخاص بنقل البضاعة من المصنع وحتى المستهلك وهو الأعلى في مصر وقد يتغير السعر للمحافظات الحدودية والصعيد ويصبح أعلى بنحو 100 جنيه.

وقال إن جميع التجار كانوا ينتظرون خفض الأسعار بالسوق المحلية لتحريك المبيعات في ظل الركود الرهيب الذي تعاني منه السوق بالفترة الأخيره منذ أشهر نتيجة تطبيق اشتراطات البناء.

وأضاف أن سعر طن الحديد يختلف باختلاف الشركات المصنِّعة له بحسب الجودة التي تنتجها الشركة، وهذا الاختلاف خاضع حسب اسم الشركة المنتِجة للحديد، كما أن هذه الأسعار هي تسليم أرض مصنع، وترتفع عند التجار بمقدار 200- 300 جنيه.

ثبات أسعار الحديد اليوم في مصر رغم تراجع الطلب

وأضاف أن الجميع كان ينتظر تراجع السعر محليًّا على خلفية الهبوط عالميًّا، لكن جاءت الأسعار مخيِّبة للجميع في ظل التراجع الرهيب بالمبيعات حاليًّا وزيادة الأعباء على التجار والمتعاملين، موضحا ان السعر مستمر عند نفس المستويات منذ أربعة أشهر.

ويصل سعر شركة حديد عز إلى 14600 جنيه للطن، فيما بلغ سعر طن حديد الجارحي، اليوم، 14450 جنيهًا، ومن المقرر أن تعلن باقي الشىركات أسعارها، اليوم اسوة بحديد عز وسط توقعات بالإعلان عن تثبيت السعر لشهر أكتوبر.

وكانت آخر زيادة في أسعار الحديد تم الإعلان عنها في خلال شهر يوليو الماضي، مقارنة مع شهر أبريل الماضى، وسجلت أسعار الحديد ارتفاعًا بنسبة 6.6% خلال شهر، وفقًا لنشرة أسعار مواد البناء.