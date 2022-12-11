أسعار الحديد اليوم في مصر.. وحديد عز ترتفع 1000 جنيه للطن

رفعت شركة حديد عز للصلب أسعار الحديد اليوم في مصر خلال شهر ديسمبر بواقع 1000 جنيه للطن، على أن يتم تطبيق الأسعار الجديدة اعتبارا من غد الاثنين 12-12-2022.

وقال محب شفيق أحد تجار مواد البناء ، إن مصنع حديد عز للصلب أرسل إخطارا منذ قليل لوكلائه يفيد بارتفاع سعر حديد التسليح في مصر الخاصة بها لشهر ديسمبر بواقع 1000 جنيه للطن ، ليسجل سعر طن الحديد نحو 21450 جنيها تسليم أرض مصنع، وهو الأعلى سعرا في مصر.

حديد عز

وتوقع شفيق للمال أن يصل سعر الطن وفقا للأسعار المعلنة لدى مصنع حديد عز للمستهلك بسعر 22 ألف جنيه شاملًا النولون الخاص بنقل البضاعة من المصنع ، وقد يتغير السعر للمحافظات الحدودية والصعيد ويصبح أعلى بنحو 100 جنيه.

وتختلف أسعار الحديد اليوم في مصر باختلاف الشركات المصنِّعة له بحسب الجودة التي تنتجها الشركة، وهذا الاختلاف خاضع حسب اسم الشركة المنتِجة للحديد، كما أن الأسعار المعلنة من مصانع الحديد هي تسليم أرض مصنع، وترتفع عند التجار بمقدار 200- 300 جنيه.

وأشار شفيق لـ “المال” إن هناك مخزون في المخازن بالاضافة إلى ان هناك حالة من تراجع الطلب بشكل عنيف علي سعر الحديد انتظاراً من الجميع لأنتهاء الحكومة من تعديلات قانون التصالح في مخالفات البناء خلال الايام المقبلة.

وقال مصدر مسئول بغرفة الصناعات المعدنية ، إن ارتفاع سعر الدولار أمام الجنيه تسبب في زيادة سعر الحديد في مصر مجددا.

وأشار إلى أن مبيعات الحديد تشهد تراجعت بنسبة كبيرة منذ أشهر مما يزيد ويعمق من جراح التجار ويزيد من أعبائها ويضغط على حركة البيع والشراء خلال الفترة الحالية.

فيما لم يتغير سعر شركة حديد المصريين حتى الآن والذي يسجل نحو 20350 جنيها للطن.

وأكد صعوبة توقع ما سيحدث فى الأسواق العالمية والمحلية فى المستقبل القريب وسط أزمة الطاقة والتوترات وتحرك سعر الدولار أمام الجنيه.

وتنتج مصر حوالى 7.9 مليون طن من حديد التسليح، وحوالى 4.5 مليون طن من البليت، بينما تستورد 3.5 مليون طن بليت من الخارج ، بحسب بيانات غرفة الصناعات المعدنية التابعة لاتحاد الصناعات المصرية.