أسعار الحديد اليوم في مصر .. والطن يرتفع ما بين 500 إلى 1500 جنيهاً بالمصانع

أرتفعت أسعار الحديد اليوم في مصر خلال الاسبوع الجاري بما يتراوح ما بين 500 إلى 1500 جنيه للطن في الأسواق المحلية ـ، ليسجل الطن أعلي مستوي له في تاريخه بعد التحرك الأخير ، بالتزامن مع انخفاض في المعروض والطلب منذ شهور وسط تعليقات من البعض بعدم وجود مبرر للزيادات الأخيرة خاصة مع استقرار سعر الدولار امام الجنيه في البنوك المحلية.

سعر الحديد

وقال محب شفيف عضو غرفة مواد البناء بأتحاد الغرف التجارية ، أن مصنع حديد المراكبي للصلب قام أمس بزيادة أسعاره بواقع 1500 جنيهاً ، فيما رفع مصنع بشاي للصلب 500 جنيهاً للطن ليتراوح سعر الحديد في مصر عند أعلي مستوياته ، ليسجل الطن ما بين 25500 – 29000 جنيه للطن تسليم أرض المصنع، وهبوط المعروض من الحديد.

وتنشر “المال”، في التقرير التالي سعر طن الحديد والأسمنت في مصر الأحد 5 مارس 2023

سعر حديد عز اليوم

مازال مصنع حديد عز هو الاكثر مبيعا وطلباً في السوق المصري ليسجل الطن نحو 26985 جنيهًا وهو نفس مستوياته خلال فبراير المنتهي ويواصل مستوياته مارس الجاري غير شامل تكلفة النقل ”النولون” للمستهلك النهائي وهو الأعلى إنتاجية بالسوق

سعر حديد السويس اليوم

ولم تتغير أسعار الحديد في مصر بمصنع السويس، خلال التعاملات الأسبوعية، لتسجل نحو 26850 جنيهًا تسليم أرض المصنع.

سعر حديد بشاي للصلب

وسجل سعر الحديد لدي مصنع بشاي للصلب أعلي مستوي في مصر بعد تحركه بواقع 500 جنيهاً ليبلغ الطن نحو 29000 جنيه للطن تسليم أرض المصنع.

سعر حديد المصريين

وشهد مصنع حديد المصريين ثبات متواصل للشهر الثاني ليبلغ نحو 26850 جنيهًا للطن تسليم أرض المصنع غير شامل نولون النقل للمستهلك.

سعر حديد الجارحي اليوم

وأستقر في الأسواق سعر مصنع الجارحي عند 26500 جنيه للطن تسليم أرض المصنع، فيما يعد أحد المصانع المتكاملة بالسوق.

سعر حديد المراكبي للصلب

كما سجلت أسعار الحديد اليوم في مصر لدى مصنع حديد المراكبي للصلب نحو 28500 ألف جنيه للطن غير شامل التكلفة النهائية للمستهلك.

وتقوم الحكومة في الوقت الحالي بالأفراج عن اغلب السلع لكافة المجالات ما ساهم في توفير مستلزمات الانتاج للمصانع