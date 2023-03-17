أسعار الحديد اليوم في مصر والطن يتخطى 36 ألف جنيه للمستهلك مع انخفاض المعروض

صعوبة في التسليمات وانخفاض في المعروض ساهم في ارتفاع أسعار الحديد اليوم في مصر الجمعة 17-3–2023 خلال تعاملات الأسبوع الجاري عند أعلى مستوياتها في التاريخ بالتزامن أيضا مع هبوط الطلب على المعدن الذي يتغير سعره بين الحين والآخر مع اقتراب سعر الدولار من 31 جنيها في البنوك المحلية.

وكان آخر زيادة أعلنتها مصانع الحديد في مصر ما بين 1500-3000 جنيه للطن لدى كافة مصانع حديد التسليح، بالتزامن مع استمرار الركود على التعاملات نتيجة اشتعال الأسعار مؤخرا في الأسواق، فيما يتراوح سعر الطن في مصر ما بين 28000-35 ألف جنيه تسليم أرض المصنع غير شامل تكلفة النقل.

سعر الحديد اليوم

أسعار الحديد في مصر

وتنشر “المال” في التقرير التالي أسعار الحديد اليوم في مصر الجمعة 17-3-2023 :-

سعر حديد عز اليوم

واستقر على مدار الاسبوع الجاري حديد عز للطن عند مستوي 29285 جنيها للطن غير شامل تكلفة النقل ” النولون” للمستهلك النهائي وهو الأعلى انتاجية في مصر والشرق الأوسط.

سعر حديد السويس اليوم

ومازال سعر مصنع السويس للصلب عند اخر زيادة اعلنها خلال مطلع الشهر الجاري ليسجل بنحو 29200 جنيه للطن اليوم 26850 جنيها تسليم أرض المصنع.

سعر حديد بشاي للصلب

وكشف بعض التجار ان مصنع بشاي للصلب يقوم بتسليم الحديد عند 35 الف جنيه للمصنع ويعد احد اعلى المصانع سعرا في مصر .

سعر حديد المصريين

واستقر ايضا مصنع المصريين عن اخر زيادة له ليسجل الطن 29200 جنيها للطن تسليم أرض المصنع غير شامل نولون النقل للمستهلك.

سعر حديد المراكبي للصلب

ولم تتغير أسعار الحديد اليوم في مصنع المراكبي للصلب فيما بلغ حالياً 28500 جنيها للطن غير شامل التكلفة النهائية للمستهلك.

سعر حديد الجارحي اليوم

واعلن مصنع حديد الجارحي عن زيادة اسعاره في السوق المحلي ليبلغ 28500 الف جنيه للطن للتجار ، وهو أحد المصانع المتكاملة بالسوق.

سعر حديد عنتر ستيل

ولم يتغير سعر الحديد اليوم في مصنع عنتر ستيل ليبلغ خلال تداولاته اليوم 29500 جنيه للطن تسليم أرض المصنع وهو الاعلى سعرا في مصر

ويصل اجمالي انتاج مصر من حديد التسليح نحو 10.2 مليون طن شامل كافة مصانع الحديد وفقاً لمنظمة الصلب العالمية World steel