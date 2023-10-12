أسعار الحديد اليوم في مصر .. مصنع المصريين يسجل 32050 جنيهًا للطن

سيطر الاستقرار على أسواق مواد البناء لتستمر أسعار الحديد اليوم في مصر الخميس 12-10-2023 وسط ترقب من الجميع لسعر الدولار ، وأنتظار البعض قيام الحكومة بالانتهاء من كافة القوانين المتعلقة بالبناء ومخالفات البناء بعد انتظار لسنوات منذ عام 2020 ، ولا يزال الحديد عند أعلى مستوياته تاريخيا.

وقال عبدالخالق فرحات أحد تجار مواد البناء – في تصريحات لـ “المال” – إن أسعار الحديد لازالت مرتفعة مقارنة بسعر تكلفة الإنتاج بالاضافة إلى وجود ترقب من المستهلكين لانخفاض السعر مجددا ما يدعم الركود الذي تشهده الأسواق في الوقت الحالي ومنذ أشهر فيما يتراوح سعر حديد التسليح في مصر ما بين 31 – 33 ألف جنيه للطن تسليم أرض المصنع، ولكن السعر النهائي للمستهلك مختلف.

وتنشر “المال”، في التقرير التالي أسعار الحديد اليوم في مصر الخميس 12-10-2023:

سعر حديد عز اليوم

واستقر للشهر السادس على التوالي سعر الحديد في مصنع حديد عز الأكثر مبيعا وطلباً في السوق المحلي ليبلغ الطن نحو 32135 جنيهًا غير شامل تكلفة النقل ”النولون” للمستهلك النهائي وهو الأعلى إنتاجية بالسوق.

سعر حديد السويس اليوم

كما ثبت أيضا أسعار الحديد في مصر لدي مصنع السويس، خلال التعاملات الأسبوعية، عند مستويات نحو 32050 جنيهًا تسليم أرض المصنع.

سعر حديد المصريين

ولم يشهد سعر الحديد بمصنع المصريين أى تحرك جديد في سوق مواد البناء ليبلغ نحو 32050 جنيهًا للطن تسليم أرض المصنع غير شامل نولون النقل للمستهلك.

سعر حديد بشاي للصلب

وواصل سعر الحديد في مستوياته المرتفعة ليبلغ الطن نحو 33 ألف جنيه للطن تسليم أرض المصنع.

سعر حديد المراكبي للصلب

كما لم يتغير أيضا أسعار الحديد اليوم في مصر لدى مصنع حديد المراكبي للصلب نحو 32 ألف جنيه للطن غير شامل التكلفة النهائية للمستهلك.

سعر حديد الجارحي اليوم

وسجلت أسعار حديد الجارحي للصلب نحو 32 ألف جنيه للطن تسليم أرض المصنع، فيما يعد أحد المصانع المتكاملة بالسوق.

يذكر أن أسعار الحديد في مصر تستفيد من ارتفاع الطلب، بالإضافة إلى تحرك سعر الدولار أمام الجنيه وصعود سعر الخامات عالميا أو الخردة ، فيما بدأت بعض المصانع في التصدير خلال الفترة الأخيرة لتوفير موارد دولارية.