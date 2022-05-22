أسعار الحديد اليوم في مصر .. «حديد المصريين» تلحق بـ«عز» وتخفض الطن 1030 جنيها

استمرارا لماراثون انخفاض الأسعار أرسل مصنع حديد المصريين للصلب رسالة لوكلائه تفيد بتراجع أسعار الحديد اليوم في مصر للمرة الثانية على التوالي خلال شهر مايو بنحو 1030 جنيها للطن ، على أن يتم تطبيق الأسعار الجديدة اعتبارا من غد الاثنين 23-5-2022.

وعلمت “المال” من عبدالخالق فرحات رئيس شركة المتحدة لتجارة مواد البناء ، أن مصنع المصريين أرسل إخطارًا يفيد بخفض الطن من 19100 جنيه للطن إلى 18070 جنيها للطن تسليم أرض مصنع بعد هبوط أسعار الخامات عالميا.

سعر الحديد

وأشار فرحات إلى أنه مع التراجع ألجديد فأن سعر حديد المصريين للمستهلك يسجل نحو 18400-18500 جنيه لصالح المستهلك بعد اضافة قيمة النقل “النولون” ولتراجع المعروض ، ويتغير السعر للمحافظات الحدودية والصعيد، ويصبح أعلى بنحو 100 جنيه.

ويختلف سعر الحديد اليوم في مصر باختلاف الشركات المنتجة له بحسب الجودة التي تنتجها الشركة، وهذا الاختلاف خاضع وفقا لاسم الشركة المنتِجة للحديد، كما أن هذه الأسعار هي تسليم أرض مصنع، وترتفع عند التجار بمقدار 200- 300 جنيه.

وكشف فرحات عن أن سعر الخردة تراجع عالميا بداية الشهر بواقع 60 دولار للطن، كما واصل الانخفاض مجددا منذ أيام بالتزامن مع هبوط البليت في بورصة المعادن مع توقعات بهبوط جديد لدي كافة المصانع خلال ايام للمبيعات الخاصة بشهر مايو الجاري

من جانبه خالد الدجوي العضو المنتدب لحديد الماسية ، إن التراجع الجديد في سعر الحديد قد يساهم في تحريك السوق مطالبا بضرورة مواصلة الهبوط لمستويات اقل نظرا للحالة الاقتصادية لبعص الاسر المصرية التي تنتظر مزيد من الانخفاض.

يذكر أن شركة حديد عز أعلنت خفض أسعار الحديد اليوم بواقع 1000 جنيه للطن ليسجل 18170 جنيها للطن تسليم ارض مصنع فيما يسجل سعر حديد بشاي نحو 18070 جنيه للطن فيما بلغ سعر طن حديد المصريين 18070 جنيهًا، ومن المقرر أن تعلن باقي الشىركات عن سعرها