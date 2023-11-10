أسعار الحديد اليوم في مصر.. تراجع البناء يخفض الطن إلى 39-40 ألف جنيه بالأسواق

ضبابية في أسواق مواد البناء بعد تراجع أسعار الحديد اليوم في مصر 10-11-2023 لدي التجار ليتراوح سعر الطن ما بين 39 إلى 40 ألف جنيه للطن للمستهلك النهائي، بعد أن سجلت الأسعار مستويات بلغت نحو 42-43 ألف جنيه للطن نهاية الأسبوع الماضي لتعاود الهبوط نتيجة تشديد الرقابة من الجهات المختصة وقيامها بالتضييق على حركة البناء المخالف ما ساهم في ركود المبيعات وتراجع الأسعار مجددًا وسط انخفاض في المعروض والطلب على المعدن الذي يتغير سعره بين الحين والآخر.

وكشفت مصادر في سوق مواد البناء في تصريحات لـ “المال” أن هناك تذتذبا في الأسعار بشكل متواصل على خلفية صعوبة البناء، إضافة إلى قيام بعض التجار بتخزين بعض البضاعة لديهم لحين وضوح الرؤية، كما أن هناك فجوة بين سعري التوريد والبيع للمستهلك تصل لقرابة 6000-7000 جنيه للطن الواحد، فيما يتراوح سعر الطن في مصر ما بين 31-33 ألف جنيه تسليم أرض المصنع غير شامل تكلفة النقل.

أسعار الحديد في مصر

وتنشر “المال” في التقرير التالي أسعار الحديد اليوم في مصر الجمعة 10-11-2023:

سعر حديد عز اليوم

مازالت أسعار الحديد اليوم في مصر لدي مصنع عز للطن للشهر السابع علي التوالي عند مستوي 32135 جنيها للطن غير شامل تكلفة النقل ”النولون” للمستهلك النهائي وهو المصنع الأعلى إتاجية في مصر والشرق الأوسط.

سعر حديد السويس اليوم

فيما استقر أيضًا سعر مصنع السويس للصلب عند مستوياته الأسبوع الجاري عند 32050 جنيها للطن اليوم تسليم أرض المصنع.

سعر حديد المصريين

ثبات جديد ومتواصل أيضأ شهدته أسعار الحديد في مصنع المصريين ليبلغ 32050 جنيها للطن تسليم أرض المصنع غير شامل نولون النقل للمستهلك.

سعر حديد المراكبي للصلب

ولم يتغير الأسبوع الجاري سعر الحديد لدي مصنع المراكبي للصلب ليبلغ حاليا 32 ألف جنيه للطن غير شامل التكلفة النهائية للمستهلك.

سعر حديد الجارحي اليوم

وأعلن مصنع حديد الجارحي عدم تغير أسعاره في السوق المحلي ليبلغ 32 ألف جنيه للطن أرض المصنع، وهو أحد المصانع المتكاملة بالسوق.

سعر حديد بشاى للصلب

فيما بلغ سعر الحديد اليوم في مصنع بشاى للصلب خلال تداولاته عند قرابة 32 ألف جنيه للطن تسليم أرض المصنع، وهو الأعلى سعرا في مصر.

سعر حديد عنتر ستيل

واستقر سعر الحديد في مصنع عنتر ستيل للصلب عند اعلى مستوي له ليبلغ نحو 32200 جنيه للطن تسليم أرض المصنع.

يذكر أن إنتاج مصر من حديد التسليح 7.8 مليون طن خلال الفترة من يناير إلى نوفمبر من عام 2022 مقابل 6.7 مليون طن خلال الفترة المماثلة من العام الماضى، وبلغ حجم المبيعات 7.4 مليون طن خلال أول 11 شهرًا من العام الماضي مقارنة مع 6.6 مليون طن خلال الفترة نفسها من العام السابق، بحسب بيانات البنك المركزى المصرى.