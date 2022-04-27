أسعار الحديد اليوم في مصر تتراجع 1900 جنيه لدى «المراكبي للصلب»

أرسل مصنع حديد المراكبي للصلب إخطارًا لوكلائه يفيد بتراجع أسعار الحديد اليوم في مصر خلال شهر مايو بنحو 1900 جنيه للطن، على أن يتم تطبيق الأسعار الجديدة اعتبارًا من اليوم الأحد 1-5-2022 .

وقال عبدالخالق فرحات، رئيس شركة المتحدة لتجارة مواد البناء، إن مصنع المراكبي أرسل ما يفيد بخفض أسعاره من 21 ألف جنيه للطن إلى 19100 جنيه للطن تسليم أرض مصنع خلال شهر مايو المقبل، بعد أن كان أعلى سعرًا في مصر.

سعر الحديد

وقال فرحات للمال ان سعر الحديد اليوم في مصر يختلف باختلاف الشركات المنتجة له بحسب الجودة التي تنتجها الشركة، وهذا الاختلاف خاضع وفقا لاسم الشركة المنتِجة للحديد، كما أن هذه الأسعار هي تسليم أرض مصنع، وترتفع عند التجار بمقدار 200- 300 جنيه.

واضاف انه مع انخفاض أسعار الحديد اليوم لدي المراكبي فما المرتقب ان يسجل سعر الطن لدي التجار نحو 19.5 الف جنيه لصالح المستهلك بعد اضافة قيمة النقل “النولون” ولتراجع المعروض ، وقد يتغير السعر للمحافظات الحدودية والصعيد ويصبح أعلى بنحو 100جنيه.



وكشف فرحات عن أن سعر الخردة تراجع عالميا بواقع 60 دولار للطن مع هبوط في سعر الخامات ساهم في تراجع الاسعار محليا بشكل طفيف مع توقعات بهبوط جديد لدي كافة المصانع خلال ايام للمبيعات الخاصة بشهر مايو المقبل.

من جانبه خالد الدجوي العضو المنتدب لحديد الماسية ، إن التراجع الجديد في سعر الحديد قد يساهم في تحريك السوق مطالبا بضرورة مواصلة الهبوط لمستويات اقل نظرا للحالة الاقتصادية لبعص الاسر المصرية التي تنتظر مزيد من الانخفاض.

واشار الى ان مبيعات الحديد تشهد هبوطا بقوة والبعض اضطر للاغلاق مؤقتا من التجار مما يزيد ويعمق من جراح التجار ويزيد من أعبائها ويضغط على حركة البيع والشراء خلال الفترة الحالية.

يذكر ان شركة حديد عز تعلن خفض أسعاره صباح اليوم بواقع 830 جنيه للطن ليسجل 19170 جنيها للطن تسليم ارض مصنع فيما يسجل سعر حديد بشاي نحو 20975 جنيه للطن فيما بلغ سعر طن حديد المصريين 19900 جنيهًا، ومن المقرر أن تعلن باقي الشىركات أسعارها، اليوم أسوة بحديد عز..