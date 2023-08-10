أسعار الحديد اليوم في مصر بعد إعلان مصنع الجارحي خفض 450 جنيهاً للطن

أعلن أمس مصنع الجارحي خفض أسعار الحديد بواقع 450 جنيهاً للطن لأول مرة منذ منتصف عام 2022 ، فيما يزال يسيطر الاستقرار على أسواق مواد البناء لباقي المصانع في مصر اليوم الخميس 10-8-2023 ، وسط ترقب من المتعاملين لاحتمالية انخفاض جديد في أسعار مصانع إنتاج حديد التسليح خلال الأسبوع الجاري.

وقال عبدالخالق فرحات عضو غرفة مواد البناء في تصريحات لـ «المال» إن هناك ركوداً كبيراً في المبيعات مما دفع بعض المصانع لخفض أسعارها لتحريك المبيعات ، بالتزامن مع انخفاض أسعار الخامات والخردة في السوق المحلية ، فيما يتراوح سعر حديد التسليح في مصر ما بين 30 – 32.5 ألف جنيه للطن تسليم أرض المصنع ، ولكن السعر النهائي للمستهلك يرتفع بشكل طفيف عن ذلك.

وتنشر “المال”، في التقرير التالي أسعار الحديد اليوم في مصر الخميس 10-8-2023

سعر حديد عز اليوم

يتربع مصنع حديد عز علي رأس المصانع الأكثر مبيعا وطلباً في السوق المصرية ليسجل الطن نحو 32135 جنيهًا خلال أغسطس الجاري غير شامل تكلفة النقل «النولون» للمستهلك النهائي وهو الأعلى إنتاجية بالسوق

سعر حديد المصريين

فيما يستقر سعر مصنع حديد المصريين عند مستوياته ليبلغ نحو 32050 جنيهًا للطن تسليم أرض المصنع غير شامل نولون النقل للمستهلك.

سعر حديد السويس اليوم

كما واصلت أسعار الحديد في مصر ثباتها لدي مصنع السويس، خلال التعاملات الأسبوعية، لتسجل نحو 32050 جنيهًا تسليم أرض المصنع.

سعر حديد بشاي للصلب

وسجل سعر الحديد لدي مصنع بشاي للصلب أعلي مستوي في مصر ليبلغ الطن نحو 32.5 الف جنيه للطن تسليم أرض المصنع.

سعر حديد المراكبي للصلب

كما سجلت أسعار الحديد اليوم في مصر لدى مصنع حديد المراكبي للصلب نحو 31.5 الف جنيه للطن غير شامل التكلفة النهائية للمستهلك.

سعر حديد الجارحي اليوم

فيما انخفض مصنع الجارحي اليوم عند 31.5 ألف جنيه للطن تسليم أرض المصنع.

وتستفيد أسعار الحديد من ارتفاع الطلب بالإضافة إلى تحرك سعر الدولار أمام الجنيه وصعود سعر الخامات عالميا أو الخردة ، فيما بدأت بعض المصانع في التصدير خلال الفترة الاخيرة لتوفير موارد دولارية.