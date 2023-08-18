أسعار الحديد اليوم في مصر الجمعة 18-8-2023.. بشاي الأعلى رغم تراجع البليت والخردة

شهدت أسعار الحديد اليوم في مصر الجمعة 18-8-2023 أستقرار متواصل للأسبوع الثاني على التوالي بعد تراجع سعر الطن في مصنع الجارحي الأسبوع الماضي بواقع 450 جنيهاً للطن لأول مرة منذ منتصف عام 2022 ، فيما يتخوف البعض من معاودة المعدن الصعود مجدداً خلال الفترة المقبلة ، وسط ركود كبير في الطلب على حديد التسليح.

من جانبه عبدالخالق فرحات عضو غرفة مواد البناء في تصريحات لـ «المال» أن أسعار الحديد اليوم في مصر لم تشهد اى تغيرات بالتزامن مع تراجع سعر الخامات “البليت والخردة محليا” بالاضافة إلى تذبذب مستويات العرض عالمياً ، فيما يتراوح سعر حديد التسليح في مصر ما بين 30 – 32.5 ألف جنيه للطن تسليم أرض المصنع ، ولكن السعر النهائي للمستهلك يرتفع بشكل طفيف عن ذلك.

وتنشر “المال”، في التقرير التالي أسعار الحديد اليوم في مصر الجمعة 18-8-2023

سعر حديد عز اليوم

مازال سعر الحديد لدي مصنع عز يسجل مستويات ثابته حيث يأتي عز علي رأس المصانع الأكثر مبيعا وطلباً في السوق المصرية ليبلغ الطن نحو 32135 جنيهًا خلال أغسطس الجاري غير شامل تكلفة النقل «النولون» للمستهلك النهائي.

وعز هو المصنع الأكبر انتاجية ومبيعا في مصر ، كما ان الأعلي انتاجاً في أفريقيا والشرق الأوسط.

سعر حديد السويس اليوم

فيما أستقرت مجدداً أسعار الحديد في مصر لدي مصنع السويس، بنهاية التداولات الأسبوعية لتصل إلى 32050 جنيهًا تسليم أرض المصنع.

سعر حديد المصريين

ولم يشهد مصنع حديد المصريين اى تغيرات في أسعاره ليواصل مستوياته ليبلغ نحو 32050 جنيهًا للطن تسليم أرض المصنع غير شامل نولون النقل للمستهلك.

سعر حديد المراكبي للصلب

وأستقر للشهر الثالث على التوالي أسعار الحديد في مصر لدى مصنع حديد المراكبي للصلب نحو 31.5 الف جنيه للطن غير شامل التكلفة النهائية للمستهلك.

سعر حديد بشاي للصلب

وسجل سعر الحديد لدي مصنع بشاي للصلب أعلي مستوي في مصر ليبلغ الطن نحو 32.5 الف جنيه للطن تسليم أرض المصنع.

سعر حديد الجارحي اليوم

اما عن سعر مصنع الجارحي فقد واصل استقراره عند 31.5 ألف جنيه للطن تسليم أرض المصنع.

يذكر أن أسعار الحديد في مصر تستفيد حال ارتفاع الطلب أو تحرك سعر الدولار أمام الجنيه وصعود الخامات عالميا أو الخردة ، فيما بدأت بعض المصانع في التصدير خلال الفترة الاخيرة لتوفير موارد دولارية.