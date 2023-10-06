أسعار الحديد اليوم في مصر الجمعة.. «عز» يسجل 32135 جنيهًا مع ركود كبير

استقرار متواصل وضبابية يسودان أسواق مواد البناء بالتزامن مع ثبات أسعار الحديد اليوم في مصر الجمعة 6-10-2023 عند أعلى مستوياتها، وسط انخفاض في المعروض والطلب على المعدن الذي يتغير سعره بين الحين والآخر مع اقتراب سعر الطن من 36-37 ألف جنيه للطن للمستهلك في الأسواق.

وما زال الجميع ينتظر هبوط سعر الحديد مع ترقب الجميع لفتح تراخيص البناء، بالتزامن مع وجود فجوة بين سعري التوريد والبيع للمستهلك تصل لقرابة 3000-4000 جنيه للطن الواحد، فيما يتراوح سعر الطن في مصر ما بين 31-33 الف جنيه تسليم أرض المصنع غير شامل تكلفة النقل.

أسعار الحديد في مصر

وتنشر “المال” في التقرير التالي أسعار الحديد اليوم في مصر الجمعة 6-10-2023 :-

سعر حديد عز اليوم

واستقر سعر حديد عز للطن للشهر السادس عند مستوي 32135 جنيها للطن غير شامل تكلفة النقل ” النولون” للمستهلك النهائي وهو المصنع الأعلى انتاجية في مصر والشرق الأوسط.

سعر حديد السويس اليوم

ولازال سعر مصنع السويس للصلب يحافظ على مستوياته الاسبوع الجاري عند 32050 جنيها للطن اليوم تسليم أرض المصنع.

سعر حديد المصريين

ولازالت أسعار الحديد تشهد ثبات في مصنع المصريين ليبلغ 32050 جنيها للطن تسليم أرض المصنع غير شامل نولون النقل للمستهلك.

سعر حديد المراكبي للصلب

وسجل في نهاية الاسبوع سعر الحديد لدي مصنع المراكبي للصلب ليبلغ حالياً 32 ألف جنيه للطن غير شامل التكلفة النهائية للمستهلك.

سعر حديد الجارحي اليوم

واعلن مصنع حديد الجارحي عدم تغير اسعاره في السوق المحلي ليبلغ 32 ألف جنيه للطن ارض المصنع ، وهو أحد المصانع المتكاملة بالسوق.

سعر حديد بشاى للصلب

فيما بلغ سعر الحديد اليوم في مصنع بشاى للصلب خلال تداولاته اليوم 33 ألف جنيه للطن تسليم أرض المصنع، وهو الأعلى سعرا في مصر.

سعر حديد عنتر ستيل

واستقر سعر الحديد في مصنع عنتر ستيل للصلب عند اعلى مستوي له ليبلغ نحو 32200 جنيه للطن تسليم أرض المصنع.

ويصل اجمالي انتاج مصر من حديد التسليح نحو 10.2 مليون طن شامل كافة مصانع الحديد وفقاً لمنظمة الصلب العالمية World steel