أسعار الحديد اليوم تقفز لمستويات تاريخية بعد إعلان عز زيادة الطن 2300 جنيه

زيادات جديدة وكبيرة في أسعار الحديد اليوم في مصر الأثنين 6-3-2023 بعد إعلان مصنع عز زيادة أسعاره بواقع 2300 جنيهاً للطن بداية من غداً لتسجل الأسعار مستويات تاريخية جديدة في ظل انخفاض الطلب بشكل قوي في السوق المحلي وسط ذهول البعض من المستويات التى بلغها حديد التسليح.

وقال مصدر مسئول في أتحاد الغرف التجارية ، أنه من المرتقب ان ترتفع أسعار الحديد في الأسواق بداية من غداً بشكل يتخطي 30 ألف جنيه للطن للمستهلك ، في ظل اعلان ايضاً مصنع حديد المراكبي للصلب بزيادة أسعاره بواقع 1500 جنيهاً ، فيما رفع مصنع بشاي للصلب 500 جنيهاً للطن ليتراوح سعر الحديد في مصر عند أعلي مستوياته ، ليسجل الطن ما بين 26500– 29285 جنيه للطن تسليم أرض المصنع، وهبوط المعروض من الحديد.

سعر الحديد اليوم

وتنشر “المال”، في التقرير التالي أسعار الحديد اليوم في مصر مصر الأثنين 6 مارس 2023

سعر حديد عز اليوم

أشتعل سعر حديد التسليح لدي مصنع حديد عز ليقفز بقيمة 2300 جنيهاً للطن ليسجل الطن نحو 29285 جنيهًا بداية من غداً الثلاثاء بعد ان سجل 26985 جنيهاً للطن خلال فبراير الماضي غير شامل تكلفة النقل ”النولون” للمستهلك النهائي وهو الأعلى سعراً في مصر وإنتاجية بالسوق

سعر حديد السويس اليوم

وأستقر سعر الحديد في مصر في مصنع السويس، خلال التعاملات الأسبوعية، لتسجل نحو 26850 جنيهًا تسليم أرض المصنع.

سعر حديد بشاي للصلب

وقفز منذ أيام أسعار الحديد في مصر بمصنع بشاي للصلب بواقع 500 جنيهاً ليبلغ الطن نحو 29000 جنيه للطن تسليم أرض المصنع.

سعر حديد المصريين

ويترقب السوق إعلان مصنع حديد المصريين عن أسعاره الجديدة لشهر مارس الجاري وسط ثباته عند نحو 26850 جنيهًا للطن تسليم أرض المصنع غير شامل نولون النقل للمستهلك.

سعر حديد الجارحي اليوم

كما شهد مصنع الجارحي ثبات أسعاره عند 26500 جنيه للطن تسليم أرض المصنع، فيما يعد أحد المصانع المتكاملة بالسوق.

سعر حديد المراكبي للصلب

ورفع أمس مصنع حديد المراكبي للصلب أسعاره بشكل كبير بواقع 1500 جنيه للطن لتسجل أسعار الحديد اليوم في مصر لدي المراكبي نحو 28500 ألف جنيه للطن غير شامل التكلفة النهائية للمستهلك.