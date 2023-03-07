أسعار الحديد اليوم تقفز لأعلى مستوى فى تاريخها والطن يرتفع 3000 جنيه بمصنع عنتر ستيل

زيادة هي الأكبر والأغلى في تاريخ مصر مصنع عنتر ستيل بعد إعلانه زيادة أسعار الحديد اليوم في مصر بقيمة 3000 جنيها للطن، على أن يتم تطبيق الأسعار الجديدة اعتبارا من اليوم الثلاثاء 7-3-2023.

سعر الحديد

وعلمت المال من مصادر مطلعة في سوق مواد البناء ، أن مصنع حديد عنتر ستيل قام بإخطار وكلائه بما يفيد بارتفاع سعر حديد التسليح في مصر الخاصة بها لشهر مارس ، ليسجل سعر طن الحديد نحو 29500 جنيه تسليم أرض مصنع ، بدلا من 26500 حنيه فبراير الماضي.

وقال محب شفيق أحد تجار مواد البناء ، لـ المال ، إن الزيادة الجديدة هي الأكبر من جانب مصانع الحديد خلال شهر مارس الجاري بعد إعلان زيادة الشهر الماضي بواقع 1500 جنيه للطن.

يذكر أن أسعار الحديد اليوم في مصر باختلاف الشركات المصنِّعة له بحسب الجودة التي تنتجها الشركة، وهذا الاختلاف خاضع حسب اسم الشركة المنتِجة للحديد، كما أن الأسعار المعلنة من مصانع الحديد هي تسليم أرض مصنع، وترتفع عند التجار بمقدار 200- 300 جنيه.

وتوقع شفيق وصول سعر طن الحديد وفقا للأسعار المعلنة لدى مصنع حديد عنتر للمستهلك بسعر 30.1 ألف جنيه شاملًا النولون الخاص بنقل البضاعة من المصنع ، وقد يتغير السعر للمحافظات الحدودية والصعيد ويصبح أعلى بنحو 100 جنيه.

من جانبه كشف مصدر مسئول في غرفة الصناعات المعدنية باتحاد الصناعات ، أن ارتفاع سعر الدولار أمام الجنيه في البنوك المحلية تسبب في زيادة سعر الحديد في مصر.

وأشار إلى أن مبيعات الحديد تشهد هبوطا منذ أشهر مما يزيد ويعمق من جراح التجار ويزيد من أعبائها ويضغط على حركة البيع والشراء خلال الفترة الحالية.

وقام منذ قليل مصنع السويس للصلب بزيادة الطن بنحو 2350 جنيها ، فيما رفع مصنع حديد عز أسعار الحديد في مصر ليسجل حوالي 29285 جنيهً، ومن المتوقع قيام بعض الشركات بتغيير أسعارها تباعا.

يذكر أن جميع مصانع حديد التسليح في مصر يصل إجمالي إنتاجها إلى حوالى 7.9 مليون طن من حديد التسليح، وحوالى 4.5 مليون طن من البليت، بينما تستورد 3.5 مليون طن بليت، بحسب بيانات غرفة الصناعات المعدنية التابعة لاتحاد الصناعات المصرية.