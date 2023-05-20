أسعار الحديد اليوم تتراجع بقوة والطن يخسر 2000 جنيه للمستهلك

شهدت سوق الحديد المحلية تراجعًا ملحوظا في أسعار أسعار الحديد اليوم للمستهلك بمتوسط 2000 جنيه للطن خلال تعاملات الأسبوع الجاري بعد ارتفاعات قياسية غير مبررة خلال الأسابيع الماضية.

حديد التسليح

وأرجع متعاملون في سوق الحديد المحلية انخفاض الأسعار الخاصة بالمستهلك إلى عدة أسباب من بينها هدوء الطلب فضلا عن تحرك الأجهزة الرقابية لرصد المضاربين في الثمن مع إعلان المصانع تكرارا عن التزامهم بالأسعار المعلنة للتسليمات.

ورغم ثبات أسعار غالبية المصانع منذ مارس وحتى الآن، إلا أن منتجات الحديد شهدت انفلاتا كبيرا في أسعار البيع للمستهلك نتيجة بعض المبالغات والمضاربات من جانب بعض التجار والوكلاء.

أسعار الحديد اليوم

قال أحمد الزيني رئيس شعبة مواد البناء في الاتحاد العام للغرفة التجارية في تصريحات لـ”المال” إن هناك تراجعا في سعر حديد التسليح بنحو 2000 جنيه للطن ليتراوح سعر الطن حالياً ما بين37 -38 ألف جنيه حسب الجودة والشركة، مقابل نحو 39-40 ألفاً خلال الأسبوع الماضي.

واستطرد الزيني أن التراجع يأتي من جانب التجار والوكلاء وليس من المصانع لاسيما أن أسعار الحديد في المصانع مازالت ثابتة لم تتغير منذ منذ منتصف مارس الماضي عند متوسط سعر الطن ما بين 31-32.5 ألف جنيه للطن تسليم أرض المصنع ، متابعا أن نقص المعروض سابقاً كان سببا أساسيًا في قيام بعض التجار بتلك الزيادات غير المبررة.

وأشار الزيني إلى أن مصنع حديد عز أعلن مؤخراً أن سعر طن حديد التسليح يسجل 32.135 ألف جنيه ارض المصنع، علي ان يتم بيعه للمستهلك بنحو 33.3 ألف جنيه.

وقال محب شفيق عضو غرفة مواد البناء بالغرف التجارية، إن هناك تراجعا ملحوظا في الخامات عالمياً، بالاضافة إلى هبوط سعر الخردة محلياً، ومن المرتقب استمرار الانخفاض في أسعار الحديد بالأسواق المحلية خلال الأيام المقبلة.

وأضاف شفيق لـ”المال” أن الطلب منخفض بشكل قوي خلال الفترة الحالية ، موضحاً أن الأسواق تترقب اجتماع البنك المركزي ومستويات سعر الجنيه امام العملات الأجنبية ومدى التزام المصانع بالتسليمات لصالح الوكلاء.

ويسجل سعر طن حديد عز 32135 جنيهًا تسليم أرض مصنع، فيما يتراوح باقي المصانع مابين 31-33 ألف جنيه تسليم أرض المصنع.

وسجل إنتاج مصر من حديد التسليح 7.8 مليون طن خلال الفترة من يناير إلى نوفمبر عام 2022 مقابل 6.7 مليون خلال الفترة المماثلة من العام السابق له، وبلغ حجم المبيعات 7.3 مليون طن خلال أول 11 شهرًا مقارنة مع 6.6 مليوناً خلال الفترة نفسها من العام السابق، وفق بيانات البنك المركزى المصري.